Djokovic reprueba condiciones para realizar el US Open

Aunque todas las cartas siguen sobre la mesa y el tenis se mantiene en estado de incertidumbre, la organización del US Open se encuentra en busca de alternativas para poder celebrarlo este año.

Las propuestas que se han hecho públicas, sin embargo, no han agradado a algunos de los protagonistas, entre quienes se encuentra el actual número uno del mundo, Novak Djokovic.

En entrevista con "Eurosport", el serbio reveló un fragmento de las charlas que los jugadores han tenido con las autoridades del deporte blanco, que planean arrancar el certamen el 31 de agosto.

"Las reglas que nos propusieron cumplir y respetar para poder jugar ahí son extremas. Para empezar, no tendríamos acceso a Manhattan; también tendríamos que dormir en hoteles cercanos al aeropuerto, para que así nos pudieran hacer la prueba del Covid-19 dos o tres veces por semana", explicó.

Pero las medidas anteriores no definen el disgusto de "Nole"; existe una que le genera mayor preocupación y que ha sido de las condiciones expresadas abiertamente por la USTA.

"Solo podríamos llevar una persona con nosotros al club, lo cual es realmente imposible. Es evidente que, en un torneo así, necesitas estar cerca de tu entrenador, pero también de tu preparador físico y de tu fisioterapeuta. Todas las sugerencias que han planteado son realmente rigurosas", consideró.

Si bien cada torneo sin disputarse es una oportunidad menos para alcanzar los 20 grandes de Roger Federer, el oriundo de Belgrado no tiene prisa por reanudar, aunque admitió que entiende los motivos económicos que orillan a un regreso prematuro.