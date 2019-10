Djokovic y Nadal anclan en 3ra ronda de París

Novak Djokovic y Rafael Nadal vencieron el miércoles a rivales franceses y anclaron en la tercera ronda del Masters de París, en medio de una pulseada por terminar el año en el puesto de honor del escalafón mundial.

Djokovic supo reaccionar tras un titubeo en el primer set contra Corentin Moutet y se impuso el miércoles por 7-6 (2), 6-4. Nadal, monarca del U.S. Open, doblegó 7-5, 6-4 a Adrian Mannarino.

El serbio Djokovic, número uno del mundo y cuatro veces campeón del certamen de la Serie Masters sufrió un quiebre de saque y quedó en desventaja de 4-3. También levantó dos bolas de set para defender de su saque en el noveno juego, con un 5-3 adverso.

Pero el ganador de 16 títulos de Grand Slam quebró el servicio de su oponente de 20 años y actual número 97 del ranking para igualar 5-5. Moutet ingresó al cuadro principal como ´lucky loser´ y nunca ha ganado un título, mientras que Djokovic acumula 76 en su estelar carrera.

"No jugué a un alto nivel. Muchos errores", dijo Djokovic, elogiando a su rival. "Estaba encendido, respeto la garra que exhibió".

Djokovic, quien perdió la final del año pasado y no se consagra en el torneo desde hace cuatro años, sufrió otro quiebre en el segundo set para permitir que Moutet descontara 4-2.

Sin embargo, el serbio no tuvo problemas después de eso, y aseguró su triunfo con una derecha por la paralela en su primera bola de partido.

"El sentimiento más fuerte es decepción. Tuvo algunas oportunidades", dijo Moutet, quien se ganó vitoreos con un tiro audaz en el que conectó la pelota entre sus piernas y pasándola por encima de Djokovic. "He dado todo lo que tenía".

Djokovic, quien se detuvo para aplaudir el tiro, enfrentará ahora al británico Kyle Edmund, quien derrotó 7-5, 6-3 al argentino Diego Schwartzman (14to cabeza de serie).

Djokovic explicó que se había sentido algo indispuesto en días recientes.

"No he estado bien en los últimos tres días", dijo Djokovic, sin entrar en detalles. "Te afecta en la energía, tu vitalidad en la cancha".

"En estas circunstancias, cuando no te sientes tan bien, es importante", añadió.

Nadal, segundo preclasificado, se medirá en la siguiente ronda con Stan Wawrinka, ante quien tiene una foja de 18-3.

"Mi saque ha funcionado muy bien durante todo el partido. Creo que he jugado en el nivel correcto", dijo Nadal, quien sumó ocho aces. "No es fácil volver después de un tiempo de no estar en el Tour".

Recién casado, Nadal había disputado sólo un encuentro desde que aseguró el 19no título de su carrera en majors. Había vencido al canadiense Milos Raonic en la Copa Laver, dentro de la modalidad de todos contra todos, hace más de un mes.

Pese a la inactividad, no enfrentó un solo break point ante Mannarino.

A primera hora, el chileno Cristian Garín dio la sorpresa al eliminar al estadounidense John Isner, el 15to cabeza de serie y subcampeón del torneo en 2016. Garín, 42 en el ranking, neutralizó un bombardeo de 25 aces y se impuso 7-6 (5), 7-6 (4). Su siguiente rival será el francés Jeremy Chardy.

Horas antes, el austríaco Dominic Thiem resistió el ataque de otro sacador. El quinto cabeza de serie aguantó un embate de 30 aces de Raonic para superarle por 7-6 (5), 5-7, 6-4.

Roger Federer renunció a competir en el torneo bajo techo.

Nadal puede cerrar 2019 como primero del escalafón por quinta vez en su carrera si gana este torneo bajo techo que se le ha negado. Djokovic busca coronarse por sexta vez en el certamen para empatar un récord y terminar en la cima del ranking.