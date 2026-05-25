Dodgers vencen a los Cerveceros
El lanzador japonés Yamamoto brilla de nuevo en Milwaukee
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MILWAUKEE.- El cubano Andy Pages conectó un jonrón de dos carreras inmediatamente después de que Kyle Tucker pegara un triple de dos carreras para desempatar el encuentro en la quinta entrada, para respaldar la sólida labor de Yoshinobu Yamamoto en el montículo para que los Dodgers de Los Ángeles vencieran 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee.
Los Angeles ganó dos de tres en Milwaukee este fin de semana para cerrar una gira de 7-2.
Yamamoto (4-4) permitió una carrera en siete entradas mientras enfrentaba a los Cerveceros por primera vez desde que lanzó un juego de tres hits en el segundo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, otra victoria de los Dodgers por 5-1 en Milwaukee.
Will Klein trabajó la octava y Tanner Scott lanzó la novena, mientras el bullpen de Los Angeles extendió a 38 su racha récord de la franquicia, en la era moderna, de entradas sin permitir carrera.
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Según Sportradar, la última vez que un bullpen de Grandes Ligas tuvo una racha tan larga fue en septiembre de 2017, cuando los relevistas de Cleveland lanzaron 39 entradas consecutivas sin permitir anotación.
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