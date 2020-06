Dolorosa derrota de "Crash" Acuña ante "Castor" Torres

Dolorosa derrota fue la que sufrió el púgil potosino Luis "Crash" Acuña, en su combate que sostuvo el pasado sábado en Pátzcuaro, Michoacán, en donde cayó por decisión, ante el peleador Sergio "Castor" Torres, en un duelo que se pactó a 8 asaltos, en una función que se llevó a cabo bajo los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades correspondientes y que fue a puerta cerrada y con transmisión vía internet.

Con este resultado, la marca de Luis Acuña queda con 12 victorias, 8 derrotas y un empate, en cuanto al combate, Luis "Crash" Acuña, entrevistado vía telefónica, mencionó, "en términos generales, nos fue bien en el combate, por ahí una decisión dudosa del referee, que nos afectó en el resultado, ya que la caída que supuestamente sufrí, nunca sucedió, posteriormente el tercero sobre el ring aceptó que se equivocó, pero me sentí bien".

Y agregó, "al final, el hecho de que me cambiarán de rival, me afecto, ya que toda mi preparación fue para enfrentar a un rival zurdo, y a la mera hora fue un derecho, que aunque es nuestra guardia natural, me tarde en acomodarme, fue una buena pelea, fue pareja, creo que la poca gente que estuvo en el lugar le gustó y sobre todo a los que la vieron por la transmisión, nos regresamos con un buen sabor de boca".

Señaló que lo importante fue que volvió a entrar en actividad, debido a la actual situación que se está vi viendo en el país, ya que se está en una situación difícil, tanto física, emocional y económica, ojalá que se puede seguir con este tipo de eventos para beneficio del público, ahora a esperar a que se abran los gimnasios, ya que es importante para ellos, para que sigan manteniéndose en forma y espera regresar con mayor fuerza y mejor preparados.