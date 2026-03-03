logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Doloroso revés de Gladiadoras ante Effort

Por Romario Ventura

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Doloroso revés de Gladiadoras ante Effort

En un cerrado encuentro correspondiente a la Liga Nacional de Baloncesto Femenil (LNBF), la quinteta de Effort Celaya se quedó con la victoria al superar 53-50 a Gladiadoras San Luis, en partido disputado en el Auditorio del SEER.

Desde el arranque, el compromiso fue parejo y de mucha intensidad. En el primer periodo, Effort tomó ligera ventaja al imponerse 16-9, mostrando mayor efectividad ofensiva. Para el segundo cuarto, el cuadro potosino reaccionó y logró ajustar en defensa, aunque las visitantes mantuvieron el control para irse al descanso con ventaja de 32-21.

En el tercer episodio, Gladiadoras San Luis mostró su mejor versión y recortó distancias con un parcial favorable, apretando el marcador y dejando todo para el último cuarto. Sin embargo, en el periodo definitivo Effort supo manejar la presión y mantener la ventaja mínima, cerrando el encuentro con pizarra final de 50-53 a favor de la visita.

La máxima anotadora en el juego fue Janett Morales con 22 unidades. El duelo se caracterizó por su intensidad defensiva y constantes alternancias en el marcador, lo que mantuvo la emoción hasta los últimos segundos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SSPC y Policía Cibernética detectan páginas falsas de boletos en CDMX
SSPC y Policía Cibernética detectan páginas falsas de boletos en CDMX

SSPC y Policía Cibernética detectan páginas falsas de boletos en CDMX

SLP

El Universal

Los portales falsos solicitan datos bancarios y personales para robar información y vaciar cuentas de aficionados desprevenidos.

George Russell impulsa rendimiento de Mercedes en Fórmula 1 2024
George Russell impulsa rendimiento de Mercedes en Fórmula 1 2024

George Russell impulsa rendimiento de Mercedes en Fórmula 1 2024

SLP

AP

El piloto británico destaca problemas en largadas como principal obstáculo para Mercedes.

Tottenham veta a tres aficionados por saludos nazis en Champions
Tottenham veta a tres aficionados por saludos nazis en Champions

Tottenham veta a tres aficionados por saludos nazis en Champions

SLP

AP

UEFA impuso multa de 30.000 euros a Tottenham por conducta discriminatoria y 2.250 euros por lanzamiento de objetos.

Atléticos lideran en éxito con árbitro robot en MLB
Atléticos lideran en éxito con árbitro robot en MLB

Atléticos lideran en éxito con árbitro robot en MLB

SLP

AP

Dodgers y Baltimore registraron los porcentajes más bajos en apelaciones al sistema ABS.