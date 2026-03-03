Doloroso revés de Gladiadoras ante Effort

En un cerrado encuentro correspondiente a la Liga Nacional de Baloncesto Femenil (LNBF), la quinteta de Effort Celaya se quedó con la victoria al superar 53-50 a Gladiadoras San Luis, en partido disputado en el Auditorio del SEER.

Desde el arranque, el compromiso fue parejo y de mucha intensidad. En el primer periodo, Effort tomó ligera ventaja al imponerse 16-9, mostrando mayor efectividad ofensiva. Para el segundo cuarto, el cuadro potosino reaccionó y logró ajustar en defensa, aunque las visitantes mantuvieron el control para irse al descanso con ventaja de 32-21.

En el tercer episodio, Gladiadoras San Luis mostró su mejor versión y recortó distancias con un parcial favorable, apretando el marcador y dejando todo para el último cuarto. Sin embargo, en el periodo definitivo Effort supo manejar la presión y mantener la ventaja mínima, cerrando el encuentro con pizarra final de 50-53 a favor de la visita.

La máxima anotadora en el juego fue Janett Morales con 22 unidades. El duelo se caracterizó por su intensidad defensiva y constantes alternancias en el marcador, lo que mantuvo la emoción hasta los últimos segundos.

