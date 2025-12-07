Domenec Torrent plantea incertidumbre sobre su futuro en Monterrey

TOLUCA, Méx., diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- El Monterrey luchó hasta el último minuto para evitar la eliminación en las semifinales del Apertura 2025.

Con mucho ímpetu en el tramo final del partido contra el Toluca, en el estadio Nemesio Diez, los Rayados pagaron cara la derrota (3-2) y se quedaron a un solo gol de clasificar a la final.

El marcador global de la serie terminó 3-3, por lo los Diablos Rojos fueron los que avanzaron a la disputa por el título; sacaron ventaja de la posición en la tabla general.

Luego de la dolorosa eliminación que sufrió, el director técnico de La Pandilla, Domenec Torrent, habló en conferencia de prensa y lamentó que no pudieran terminar en los primeros puestos de la clasificación porque otra historia hubiera sido.

"Cuando veía las estadísticas al final del encuentro todo es tan parejo, la eliminatoria la perdimos por la posición general en la tabla. Tenemos que aprender la importancia de quedar lo más alto posible. No hicimos un final de Fase Regular bueno y lo pagamos caro hoy (ayer); por diferencia de un gol, estamos fuera", declaró.

El entrenador español aceptó que el Monterrey ofreció una pobre actuación durante el primer tiempo, aunque valoró la reacción que tuvieron sus jugadores luego del descanso.

"Me la sensación de que regalamos 40 minutos. Pusimos a la gente experimentada, de buen pie para tener el balón y fue todo al revés, no lo tuvimos. Si tenemos que caer, tenemos que caer como en la segunda parte. Puedo sentir orgullo de la segunda parte, los jugadores lo dieron todo y estuvieron incluso a punto de darle la vuelta, pero no nos alcanzó", añadió.

El ex auxiliar técnico de Pep Guardiola evitó hablar del tema arbitral porque considera que no influyó en la eliminación de los Rayados, aunque reconoció que está acostumbrado a otro estilo de silbantes.

Respecto a cómo se ve más adelante, Domenec Torrent dejó en el aire la posibilidad de seguir al frente del Monterrey y prefirió enfocarse en las vacaciones que tendrá en España.

"Me han preguntado qué pasaría con mi futuro y no lo sé. En el futuro, me veo en Girona, mañana o pasado con mi nieta y con mis hijos a descansar. Ellos (jugadores) tienen descanso 15 días para recuperarse y el club los va a llamar uno por uno; también vamos a ver lo que pasa con el entrenador ", respondió el todavía timonel albiazul.

El ex director técnico del Atlético San Luis también lamentó que los proyectos en la Liga MX no sean a lo largo plazo, por lo que confirmó que no sabe realmente si continuará en el banquillo de los Rayados.

"Aquí estáis muy acostumbrados a que los procesos duran lo que duran. Jurgen Klopp estuvo seis años sin ganar nada [con el Liverpool], luego lo ganó casi todo. Tú te imaginas en el futbol mexicano seis campeonatos sin ganar nada...", externó Domenec Torrent tras la eliminación del Monterrey a manos del Toluca en las semifinales del Apertura 2025.