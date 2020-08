Domínguez y Guzmán, líderes de la Súper Copa

Los pilotos Mario Domínguez y Jaime Guzmán ahora ganaron la carrera dos de la segunda fecha de la Súper Copa 2020, que se disputó en el circuito del Autódromo Ecocentro de Querétaro, sin público en las gradas.

Los conductores del auto marcado con el número 26 FLEX seguridadPrivada-BLockMediaSystems de esta manera se colocan en el primer lugar del campeonato Mercedes Benz Pro gracias a su segunda bandera a cuadros en 4 carreras celebradas en las dos primeras fechas del campeonato Súper Copa.

“Fue clave mantenerme bien concentrado, no cometer ningún error para que no me pudiera pasar el piloto que venía atrás de mí, porque lo traía muy cerca, estuvimos defendiendo con todo el lugar, estamos muy contentos Mario y yo”, apuntó Guzmán tras su triunfo al cierre de la segunda carrera en el Ecocentro de Querétaro.

Domínguez dio todo el crédito de la victoria a su coequipero, ya que subrayó peleó con categoría ante experimentados pilotos de la historia del automovilismo deportivo nacional.

“En la primera carrera estaba de líder, pero desafortunadamente me sacó un piloto en una maniobra que considero antideportiva, finalmente en la segunda competencia la estrategia funcionó de mayoría, la cual fue cuidar el auto”, relató el ex volante en Champ Car Series.

Añadió, “debo de reconocer el trabajo que ha realizado Jaime en las dos primeras fechas. Por ejemplo, en la última carrera le ganó a Michel Jourdain, uno de los mejores pilotos de la historia, hizo una extraordinaria prueba, el equipo nos brindó un gran auto”.