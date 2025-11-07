Donald Trump indulta a Darryl Strawberry por evasión fiscal y drogas

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha indultado al exjugador destacado de los Mets de Nueva York, Darryl Strawberry, por cargos pasados de evasión de impuestos y drogas, citando la adopción de la fe cristiana y la sobriedad a largo plazo del Novato del Año de la Liga Nacional de 1983 después de su carrera.

Strawberry fue jardinero y ocho veces All-Star, incluidas siete con los Mets desde 1983 hasta 1990. Conectó 335 jonrones, tuvo 1.000 carreras impulsadas y 221 bases robadas en 17 temporadas.

Aquejado por problemas legales, de salud y personales posteriores, Strawberry fue acusado de evasión de impuestos y finalmente se declaró culpable en 1995 de un solo cargo de delito grave. Eso se basó en su falta de declaración de 350,000 dólares en ingresos por autógrafos, apariciones personales y ventas de recuerdos.

Strawberry acordó pagar más de 430,000 como parte del caso. Fue diagnosticado con cáncer de colon y se sometió a cirugía y quimioterapia en 1998.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El año siguiente, Strawberry fue sentenciado a libertad condicional y suspendido del béisbol después de no impugnar los cargos de posesión de cocaína y solicitud de prostitución. Eventualmente habló en la corte sobre su lucha con la depresión y fue acusado de violar su libertad condicional en numerosas ocasiones, incluso en su cumpleaños número 40 en 2002.

Strawberry finalmente cumplió 11 meses en una prisión estatal de Florida y fue liberado en 2003.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el viernes que Trump aprobó un indulto para Strawberry, quien había cumplido tiempo y pagado impuestos atrasados. Hablando bajo condición de anonimato para detallar un indulto que aún no había sido anunciado formalmente, el funcionario señaló que Strawberry encontró la fe en el cristianismo y ha estado sobrio por más de una década, y que se había vuelto activo en el ministerio y comenzó un centro de recuperación aún activo.

Strawberry publicó en Instagram una foto de él mismo con Trump y escribió: "Gracias, presidente @realdonaldtrump por mi indulto completo y por finalizar esta parte de mi vida, permitiéndome ser verdaderamente libre y limpio de todo mi pasado".

Describió estar en casa el jueves por la tarde, cuidando de su esposa, quien se estaba recuperando de una cirugía, "cuando mi teléfono no dejaba de sonar insistentemente".

"Medio dormido, miré y vi una llamada de Washington DC. Curioso, respondí, y para mi asombro, la señora en la línea dijo: 'Darryl Strawberry, tienes una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump'", escribió Strawberry. "Lo puse en altavoz con mi esposa cerca, y el presidente Trump habló calurosamente sobre mis días de béisbol en NYC, elogiándome como uno de los mejores jugadores de los años 80 y celebrando a los Mets. Luego, me dijo que me estaba otorgando un indulto completo de mi pasado".

Trump fue un magnate inmobiliario de Nueva York antes de convertirse en estrella de la televisión de realidad y ganar dos veces la presidencia.

Strawberry dijo que estaba "abrumado de gratitud, agradeciendo a Dios por liberarme de mi pasado, ayudándome a ser un mejor hombre, esposo y padre".

"Esta experiencia ha profundizado mi fe y compromiso de trabajar para Su reino como un verdadero seguidor de Jesucristo", escribió Strawberry, mientras también señalaba: "Esto no tiene nada que ver con la política, se trata de un hombre, el presidente Trump, que se preocupa profundamente por un amigo. ¡Dios lo usó como un instrumento para liberarme para siempre!"

El presidente tiene amplios poderes constitucionales para otorgar indultos, que no borran el historial criminal del receptor, pero pueden ser vistos como actos de justicia o misericordia, a menudo en casos que pueden promover el bienestar público.

El indulto de Strawberry siguió a que Trump emitiera indultos esta semana para un ex presidente republicano de la Cámara de Tennessee y un ex asistente por cargos de corrupción pública. También se suma a una lista de celebridades y aliados políticos que han recibido indultos igualmente improbables, incluidos un exgobernador republicano de Connecticut, un excongresista del GOP y estrellas de reality TV que habían sido condenadas por engañar a bancos y evadir impuestos.

Strawberry jugó para los Mets, los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco entre 1983 y 1999. Ganó la Serie Mundial con los Mets de 1986, junto a figuras como Dwight Gooden y Keith Hernandez, y con los Yankees en 1996, 1998 y 1999.

Strawberry fue hospitalizado por un ataque al corazón en marzo de 2024, un día antes de cumplir 62 años. Ese mismo año, los Mets retiraron su número 18 y un emocionado Strawberry dijo a la multitud en el Citi Field: "Lamento profundamente haberlos dejado alguna vez. Nunca jugué béisbol frente a fanáticos mejores que ustedes".