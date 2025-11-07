Lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y Paraguay
Javier Aguirre presenta la lista de jugadores que defenderán la camiseta de la Selección Mexicana en los duelos de la Fecha FIFA.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana cerrará el año 2025 con la Fecha FIFA de noviembre, ante Uruguay y Paraguay, y esta es la convocatoria de 26 jugadores de Javier Aguirre.
Las sorpresas para este llamado del "Vasco" son Obed Vargas del Seattle Sounders y Armando González, delantero de las Chivas que, además, pelea el título de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX.
Gilberto Mora, pese a su fractura en el dedo de la mano izquierda, sí fue considerado por el "Vasco", luego de no contar con él en la fecha anterior, por estar en el Mundial con la Selección Mexicana Sub-20.
Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos) repiten en la portería de la Selección Mexicana. Otro nombre que destaca es el de Jorge Ruvalcaba de los Pumas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Esta es la lista completa de la Selección Mexicana
Las Águilas del América son el equipo que más elementos aporta con cinco nombres. Asimismo, son cinco futbolistas que miltian en el Viejo Continente los que fueron llamados por el Vasco Aguirre.
Porteros
Luis Malagón/ América
Raúl Rangel/ Guadalajara
Carlos Acevedo/ Santos
Defensas:
Kevin Alvárez/ América
Israel Reyes/ América
César Montes/ Lokomotiv
Johan Vázquez/ Genoa
Jesús Orozco/ Cruz Azul
Jesús Gallardo/ Toluca
Mateo Chávez/ AZ Alkmaar
Medios
Edson Alvarez/ Fenherbace
Erik Lira/ Cruz Azul
Fidel Ambriz/ Monterrey
Gilberto Mora/ Xolos
Erick Sánchez/ América
Orbelín Pineda/ AEK
Obed Vargas/ Seattle Sounders
Marcel Ruiz/ Toluca
Delanteros
Alexis Gutierrez/ América
Roberto Alvarado/ Guadalajara
Diego Laínez/ Tigres
Raúl Jiménez/ Fulham
Germán Berterame/ Monterrey
Armando González/ Guadalajara
Jorge Ruvalcaba/ Pumas
Hirving Lozano/ San Diego.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y Paraguay
El Universal
Javier Aguirre presenta la lista de jugadores que defenderán la camiseta de la Selección Mexicana en los duelos de la Fecha FIFA.
Última fecha de la Liga MX: Definición de la Liguilla y clasificación de equipos
El Universal
La Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX está por definir los clasificados a la Liguilla y la tabla general.
El Tri derrota a Costa de Marfil en Mundial Sub-17
El Universal
El equipo mexicano Sub-17 logra imponerse a Costa de Marfil en un duelo crucial