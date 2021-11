¿Dónde ver los partidos de vuelta de los cuartos de final?

Los cuartos de final de ida quedaron un poco a deber, principalmente con los partidos entre Pumas vs América y Rayados vs Atlas, encuentros que terminaron sin anotaciones.

Para las vueltas el panorama es más alentador, ya que los equipos con las desventajas tendrán que proponer más y seguramente habrá más emociones en las áreas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS?

América vs Pumas

Sábado 27 de noviembre

19:00 horas

Estadio Azteca

Transmisión: TUDN

Atlas vs Rayados

Sábado 27 de noviembre

21:05 horas

Estadio Jalisco

Transmisión: TUDN / TV Azteca

Tigres vs Santos

Domingo 28 de noviembre

18:00 horas

Estadio Universitario

Transmisión: TUDN

León vs Puebla

Domingo 28 de noviembre

20:00 horas

Estadio Nou Camp

Transmisión: Fox Sports