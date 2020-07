¿Dónde y cuándo ver la Jornada 1 del Guardianes 2020?

Arranca el Guardianes 2020, después de 130 días de la cancelación del torneo oficial por la pandemia de Covid-19, la Liga MX retoma su actividad este jueves.

A continuación, le presentamos la agenda de la Jornada 1:

JUEVES 23 DE JULIO

Atlético de San Luis vs FC Juárez

21:00 horas

ESPN



VIERNES 24 DE JULIO



Mazatlán FC vs Puebla

21:30 horas

Canal 7



SÁBADO 25 DE JULIO

Guadalajara vs León

19:00 horas

Izzi



Cruz Azul vs Santos

21:00 horas

TUDN



Tijuana vs Atlas

21:00 horas

Fox Sports 2



DOMINGO 26 DE JULIO

Pumas vs Querétaro

12:00 horas

TUDN



Monterrey vs Toluca

19:00 horas

Fox Sports 2



LUNES 27 DE JULIO

Pachuca vs América

20:00 horas

Fox Sports 2.