¿Dónde y cuándo ver la Jornada 15 del Apertura 2019?

Este viernes inicia la jornada 15 del torneo de Apertura 2019. Conoce los horarios y canales por donde se transmitirán los partidos este fin de semana.



Monarcas vs. Santos Laguna

Santos Laguna, actual puntero del Apertura (26 pts.), lleva 4 juegos sin poder derrotar de visitante a Monarcas (2PE-2PP). Su última alegría fue por la mínima en el Clausura 2015 (Djaniny). Los Guerreros son los máximos anotadores del campeonato. Sin embargo, no marcaron en sus últimos 2 compromisos afuera. La Monarquía encadena 8 jornadas con gol en Liga MX.

Viernes 25 de Octubre 19:00 pm

Azteca 7



Atlas vs. Necaxa

Necaxa cuenta con un invicto de 6 partidos frente a Atlas. Igualaron 4 de los últimos 6 enfrentamientos. El último triunfo del club Rojinegro fue 1-0 en Aguascalientes por el Clausura 2011 (Alfredo Moreno). Tanto Los Zorros como Los Rayos son los equipos que más infracciones cometieron en el certamen actual (197 y 201 faltas respectivamente).

Viernes 25 de Octubre 21:00 pm

Azteca 7



Tijuana vs. Veracruz

Veracruz acumula una increíble racha de 40 jornadas sin ganar en Liga MX (11PE-29PP). Casualmente, su último triunfo fue ante Tijuana: 1-0 (Diego Chávez) en el Apertura 2018. En la actualidad, Xolos es el elenco que más tantos recibió en el primer tiempo (14). Por su parte, Los Tiburones son los que más goles sufrieron en el segundo tiempo (22).

Viernes 25 de Octubre 21:00 pm

Fox Sports



Querétaro vs. Pumas UNAM

Llegan parejos tras los últimos 9 enfrentamientos: 3 victorias para cada uno y 3 empates. Querétaro es el conjunto que más disparos realiza por partido en el torneo (14). En tanto, Pumas UNAM es el equipo que menos remates recibe por juego (7), siendo además, el cuadro con menos atajadas (34) y goles en contra (12).

Sábado 26 de Octubre 17:00 pm

Imagen



América vs. Puebla

América se quedó con los últimos 2 cruces en Primera División (2-3 y 1-0). Empataron 5 de los últimos 9 duelos. La última victoria de Puebla en el Estadio Azteca fue en el Apertura 2011 (2-3). Las Águilas llevan 7 jornadas sin caer en casa (4PG-3PE), con un promedio de 2.3 goles por partido. Por su parte, La Franja anotó en sus últimos 7 juegos de visitante, aunque sólo pudo ganar uno: 0-1 vs. Tigres (1PG-3PE-3PP).

Sábado 26 de Octubre 19:00 pm

TUDN



León vs. Atlético San Luis

León lleva 7 fechas sin caer en el Estadio Nou Camp (2PG-5PE). Convirtió y recibió goles en los últimos 5 encuentros en este escenario. Por su parte, Atlético San Luis ganó 4 de los últimos 5 partidos de visitante, con una media de 2 tantos por juego. En cada una de estas jornadas, Los Rojiblancos marcaron 1 gol en los últimos 5 minutos.

Sábado 26 de Octubre 19:00 pm

Fox Sports



Tigres UANL vs. Cruz Azul

Tigres cayó por la mínima diferencia los últimos 2 duelos frente a Cruz Azul. Su último triunfo en El Volcán ante Los Cementeros fue 1-0 en el Apertura 2014 (Édgar Lugo). Elías Hernández (Cruz Azul) participó en los últimos 2 tantos contra Los Felinos (gol de penal y asistencia). La Máquina Celeste es el club con más disparos en el campeonato (187).

Sábado 26 de Octubre 21:00 pm

TUDN



Toluca vs. Pachuca

Toluca, que se quedó con los últimos 3 cruces ante Pachuca en La Bombonera, apenas perdió 1 de los últimos 6 cruces en el historial: 3-2 el más reciente en el Clausura 2019 (3PG-1PE-1PP). Alexis Canelo, quien convirtió en las últimas 5 victorias de Los Escarlatas en casa, abrió el marcador en el último duelo ante Tuzos en el Nemesio Díez.

Domingo 27 de Octubre 12:00 pm

TUDN



FC Juárez vs. Guadalajara

Guadalajara, que suma 5 partidos sin ganar en el Apertura (2PE-3PP), cierra la Jornada 15 ante Los Bravos en el Olímpico Benito Juárez. Diego Rolan (Juárez) anotó en los últimos 2 juegos en este estadio. Juárez, al igual que Toluca, son los equipos que tuvieron penales en el torneo. Por el contrario, Chivas es el cuadro con más anotaciones desde los doce pasos (6).

Domingo 27 de Octubre 19:00 pm

TUDN