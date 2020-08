Dónde y cuándo ver la Jornada 3 del Guard1anes 2020

Este jueves comienza la actividad de la Fecha 3 del torneo Guard1anes 2020.



*PACHUCA VS QUERÉTARO

Se repartieron los últimos 10 cruces en Liga MX (4 victorias por lado y 2 empates). Pachuca perdió sólo 3 de los 20 duelos contra Querétaro en el Estadio Hidalgo (Los restantes: 14PG-3PE). En el campeonato actual, ambos equipos sumaron 1 punto sobre 6 en juego y marcaron el 100% de sus goles durante el segundo tiempo. Colin Kazim-Richards marcó los últimos 2 tantos de Tuzos en casa.



ESTADIO: Hidalgo

HORA: 19:00 horas

TRANSMISIÓN: Fox Sports 2



* TIJUANA VS TIGRES

Cumplirán 20 encuentros en Liga MX. Tigres cuenta con una racha invicta de 9 partidos ante Tijuana, con 8 victorias sin recibir goles y 1 empate (1-1, en el último cruce en el historial). Eduardo Vargas (2) y André Pierre Gignac (3) anotaron 5 de los últimos 7 goles frente a Xolos. El atacante francés encabeza la tabla de disparos en el Torneo Guardianes 2020 (13).



ESTADIO: Caliente

HORA: 21:06 horas

TRANSMISIÓN: Fox Sports 2

VIERNES 7 DE AGOSTO



* NECAXA VS AMÉRICA

El America, que busca seguir con puntaje ideal, lleva 6 partidos sin ganar frente a Necaxa (2PE-4PP). Su última alegría fue 1-0 (Oribe Peralta), en el Clausura 2017. Además, Las Águilas no consiguen ganar en las 3 fechas iniciales desde el Apertura 2014. Los dirigidos por Miguel Herrera reúnen el mejor promedio de gol del torneo (3 por juego). Mientras que Necaxa, junto a Chivas, son los únicos equipos sin poder anotar en lo que va del certamen.



ESTADIO: Victoria

HORA: 19:30 horas

TRANSMISIÓN: Azteca 7 y TUDN



* MAZATLÁN FC VS TOLUCA

Mazatlán va por su primer triunfo en LigaMX. El equipo de Francisco Palencia sumó 1 punto y comenzó perdiendo en sus 2 presentaciones. Por su parte, Toluca busca ponerle fin a una racha de 5 partidos sin ganar fuera de su estadio (3PE-2PP). Casualmente, su última victoria fue frente al ex equipo Monarcas por 1-0 (Emmanuel Gigliotti). Los Diablos Rojos ganaron 2 de sus últimos 23 juegos de visitante.



ESTADIO: Kraken

HORA: 21:30 horas

TRANSMISIÓN: Azteca 7

SÁBADO 8 DE AGOSTO



* CRUZ AZUL VS LEÓN

Cruz Azul lleva 3 partidos sin caer ni recibir goles de local frente a León (2PG-1PE). El argentino Milton Caraglio marcó de cabeza en los últimos 2 duelos en el Estadio Azteca. Ángel Mena aportó gol y asistencia en la última victoria de La Fiera contra La Máquina Cementera (2/2/2019). En el certamen actual, Cruz Azul es el equipo con más disparos por jornada (18). En tanto, León es el único equipo con valla invicta.



ESTADIO: Olímpico Universitario

HORA: 19:00 horas

TRANSMISIÓN: TUDN y Canal 5



* MONTERREY VS SANTOS

Rayados mantiene un invicto de 22 partidos como local ante Santos Laguna (12PG-10PE). Su última derrota fue 3-2 (Omar Avilán y Paulo Chávez; Héctor Altamirano, Jared Borgetti y Joaquín Reyes), en el Torneo de Verano 2002. Vincent Janssen, quien no sumó minutos post receso por la pandemia de COVID-19, anotó en los últimos 3 cruces. Mientras que Julio Furch, participó en 3 de los últimos 5 goles frente a Monterrey (2 tantos y 1 asistencia).



ESTADIO: BBVA

HORA: 19:06 horas

TRANSMISIÓN: Fox Sports 2



* CHIVAS VS PUEBLA

Chivas acumula 5 partidos sin ganarle a Puebla (2PE-3PP). La Franja ganó los últimos 2 encuentros en el Estadio AKRON. Brayan Angulo marcó 3 goles en los últimos 2 duelos ante CD Guadalajara. Además, el defensa colombiano anotó un autogol en el último juego en Zapopan. Chivas no marcó goles tras 24 disparos en esta edición de Liga MX. Puebla lleva 5 anotaciones después de 11 remates (45.5% de éxito).



ESTADIO: Akron

HORA: 21:00 horas

TRANSMISIÓN: Afizzionados

DOMINGO 9 DE AGOSTO



* PUMAS VS FC JUÁREZ

Igualaron los únicos 2 duelos que disputaron en la máxima categoría: 1-1, en el Apertura 2019 y 4-4, en el Clausura 2020. Carlos González (Pumas) marcó goles en ambos enfrentamientos. La última vez que Pumas ganó los primeros 3 partidos de un torneo fue en el Apertura 2018 (2-0 a Veracruz, 5-3 a Necaxa y 3-0 a Atlas). En la actual competencia, el club universitario anotó de cabeza 3 de sus 5 tantos.



ESTADIO: Olímpico Universitario

HORA: 12:00 horas

TRANSMISIÓN: TUDN y Canal 2



* ATLÉTICO DE SAN LUIS VS ATLAS

Tendrán el segundo enfrentamiento en Liga MX. Atlético San Luis ganó el único encuentro en Primera División: 2-1 (Mauricio Cuero; Juan Castro y Nicolás Ibáñez), en Estadio Jalisco. Germán Berterame registra un gol por partido en el campeonato actual (antes del minuto 15 de juego). Atlas, por su parte, perdió sus 2 compromisos del torneo y acumula una racha de 16 partidos recibiendo goles.



ESTADIO: Alfonso Lastras

HORA: 19:00 horas

TRANSMISIÓN: ESPN.