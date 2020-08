¿Dónde y cuándo ver la jornada 6 Guard1anes 2020?

Después de una jornada doble la semana anterior, regresa el futbol de la Liga MX el fin de semana con duelos bastante interesantes.

Aquí te déjamos el tradicional ¿dónde y cuándo ver la Jornada 6 del Guardianes 2020?

Necaxa vs Santos. Viernes 21 de agosto 2020 19:30 horas TV Azteca.

Juárez vs León. Viernes 21 de agosto 2020 21:30 horas TV Azteca.

Atlas vs Querétaro. Sábado 22 de agosto 2020 17:00 horas Izzi.

Tigres vs Pumas. Sábado 22 de agosto 2020 19:00 horas TUDN.

América vs Rayados. Sábado 22 de agosto 2020 21:00 horas TUDN.

Toluca vs Chivas. Domingo 23 de agosto 2020 17:35 horas TUDN.

Atlético de San Luis vs Cruz Azul. Domingo 23 de agosto 2020 19:35 horas ESPN.

Tijuana vs Puebla. Domingo 23 de agosto 2020 21:06 horas Fox Sports.

Pachuca vs Mazatlán. Lunes 24 de agosto 2020 21:05 horas Fox Sports.