¿Dónde y cuándo ver la segunda jornada de Champions League?

Se realizará la segunda jornada de la UEFA Champions League de la temporada 2020/2021 en la cual habrá actividad de los futbolistas mexicanos que militan en el Atlético de Madrid, Porto y el Ajax.

No pierdas detalle de los futbolistas aztecas en el viejo continente y de los demás partidos del torneo más prestigioso del mundo a nivel clubes.

MARTES 27 DE OCTUBRE. Atlético de Madrid vs Red Bull Salzburg

Héctor Herrera. Es probable que inicie como suplente, pero Diego Simeone le daría minutos de juego durante la segunda mitad.

HORA: 14:00 horas

CANAL: Fox Sports 2

Porto vs Olympiacos

Jesús Manuel Corona. Será titular y una de las principales armas con las que los portugueses esperan sacar los tres puntos.

HORA: 14:00 horas

CANAL: Fox Sports

Atalanta vs Ajax

Edson Álvarez. No ha sido considerado titular, por lo que no tiene muchas posibilidades de participar este día.

HORA: 14:00 horas

CANAL: ESPN

Borussia Monchengladbach vs Real Madrid

La obligación de cambiar una mala dinámica en la Liga de Campeones marca la visita del Real Madrid al Borussia Mönchengladbach, tras su mal estreno frente al Shakhtar Donetsk.

HORA: 14:00 horas

CANAL: ESPN 2

Shakhtar Donetsk vs Inter

HORA: 11:55 horas

CANAL: Fox Sports

Lokomotiv de Moscú vs Bayern Munich

HORA: 11:55 horas

CANAL: ESPN 2

Liverpool vs Midtjylland

HORA: 14:00 horas

CANAL: ESPN 3

Olympique de Marsella vs Manchester City

HORA: 14:00 horas

CANAL: Fox Sports 3