Cuatro equipos buscan el título de la Copa MX, no te pierdas lo mejor de las semifinales de ida, aquí te dejamos el tradicional ¿dónde y cuándo ver?



Tijuana vs Toluca

Martes 3 de marzo 21:00 horas

TUDN, Fox Sports y ESPN 2



Juárez vs Rayados

Miércoles 4 de marzo

TUDN, ESPN 2.