Drew McIntyre, campeón de WWE tras derrotar a Brock Lesnar

Desde el Royal Rumble quedó marcada esta rivalidad. Drew McIntyre eliminó a Brock Lesnar y posteriormente se ganó el derecho de estar en la lucha estelar de Wrestlemania 36 al ganar la batalla real. El objetivo estaba claro para el escocés, el campeonato de la WWE.

La fiesta de la WWE, esperó por este combate. Ambos gladiadores comenzaron el duelo con impactos fuertes. Lesnar aplicó tres F-5 al 'The Chosen One', pero esto no fue suficiente para derrotarlo.

La chispa del retador no tardó en encenderse. Tres 'Claymore' consecutivas bastaron para arrebatarle el campeonato de la WWE a Brock Lesnar. Desde su debut en 2009, VinceMcMahon lo presentó como el futuro de la empresa.

Tras su victoria en Wrestlemania 36, Drew McIntyre es el presente y el gran protagonista de la World Wrestling Entertainment.

El momento emotivo de la noche fue la presentación de Edge en un Wrestlemania después de nueve años. Su combate fue ante Randy Orton en una lucha de 'Último Hombre en Pie'.

El comienzo para la Superestrella categoría R no fue favorecedor, sufrió dos RKO continuos que lo dejaron prácticamente paralizado. Sin embargo, la reacción no tardó en llegar y la acción se trasladó hasta las intimidades del Performance Center de la WWE.

Los castigos llegaron hasta un remolque, donde los dos luchadores utilizaron sus movimientos finales, pero no fueron suficientes para quedarse la victoria. El canadiense sometió a su rival con una llave de sumisión al cuello que dejó inconsciente a Randy Orton.

Con lágrimas en los ojos, aplicó el mismo castigo que sufrió en su regreso a la empresa y atacó el cráneo de Randy con dos sillas para quedarse con el duelo.

La lucha libre mexicana tuvo representación en el magno evento de la WWE con Ángel Garza, quien luchó con Austin Theory por el campeonato de parejas de Raw contra The Street Profits, pero la oportunidad para el regiomontano de coronarse en Wrestlemania 36 se escapó al ser derrotado.

Edge vence a Randy Orton



Pasaron nueve años para que Edge regresara a un Wrestlemania, su último combate antes de su retiro fue en la edición 27 del magno evento de la WWE reteniendo con éxito el título peso pesado ante el mexicano Alberto del Río.

En 2012 fue inducido al Salón de la FAMA de la World Wrestling Entertainment. En 2020 sorprendió al mundo al aparecer en el Royal Rumble, y en esa ocasión uno de los luchadores que lo recibió de mejor forma fue Randy Orton, con quien hiciera un equipo dominante en 2007.

Al día siguiente de la batalla real, el canadiense dijo estar totalmente recuperado de la lesión de cuello que lo llevó al retiro. Orton le hizo la invitación de formar el equipo "Rated RKO", pero minutos después fue traicionado por el "Asesino de Leyendas".

Ahora, en Wrestlemania 36 se enfrentaron en un combate de "Último Hombre en Pie". Parecía que la lucha iba a durar poco, ya que desde el inicio Edge fue castigado por dos RKO que le complicaron mantenerse parado.

La reacción no tardó en llegar y la acción se trasladó hasta las intimidades del Performance Center de la WWE. Los castigos llegaron hasta un remolque, donde los dos luchadores utilizaron sus movimientos finales, pero no fueron suficiente para quedarse la victoria.

La Superestrella categoría R sometió a su rival con una llave de sumisión al cuello que dejó inconsciente a Randy Orton.

Con lágrimas en los ojos, aplicó el mismo castigo que sufrió en su regreso a la empresa y atacó el cráneo de Randy con dos sillas para quedarse con el duelo.