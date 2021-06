DT del Galaxy "lanza" mensaje a Martino, en defensa de Hernández

Sin espacio en el equipo de Gerardo Martino, Javier "Chicharito" Hernández ha visto a lo lejos los últimos partidos de la Selección Mexicana desde Los Ángeles.

Su entrenador en el Galaxy, Greg Vanney, lo defendió y argumentó que el regreso del delantero al Tricolor debe abordar más conversaciones.

"Se merece estar en la discusión de la Selección [Mexicana], pero no hablo directamente con Gerardo Martino o con la Federación [Mexicana de Futbol]. No sé si lo han llamado o no pero está en forma, su nivel físico es muy alto", comentó el estratega estadounidense en conferencia de prensa.

"[Javier] tiene mucha experiencia con ellos y definitivamente merece estar en la discusión aunque no sé si la hubo o no, a mí no me corresponde, pero seguro que pueda ayudar al equipo".

En lugar de Hernández, quien suma siete goles en la presente temporada MLS y es líder en esa categoría, se ubican Henry Martín y Alan Pulido, ante la ausencia de Raúl Jiménez – todavía en recuperación por la fractura de cráneo sufrida el año pasado –. Además, se anticipa que el nacido en Argentina, Rogelio Funes Mori, sea convocado próximamente.

"Chicharito" es el máximo goleador de la Selección Mexicana y él mismo ha declarado públicamente que está a la disposición de regresar en caso de que Martino le llame.