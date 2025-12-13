logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bazar Navideño

Fotogalería

Bazar Navideño

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Dudas sobre corredores clave de los Packers para el partido en Denver

Josh Jacobs y Emanuel Wilson en duda para enfrentar a los Broncos

Por AP

Diciembre 13, 2025 08:22 p.m.
A
Dudas sobre corredores clave de los Packers para el partido en Denver

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU: (AP) — Los Packers no están seguros sobre la disponibilidad de sus dos principales corredores para el partido del domingo en Denver.

Green Bay añadió a Emanuel Wilson a su informe de lesiones el sábado debido a una enfermedad y lo calificó como cuestionable. Josh Jacobs ya había sido listado como cuestionable el viernes por un problema de rodilla.

Jacobs no practicó ni el miércoles ni el jueves, aunque sí lo hizo de manera limitada el viernes.

Este año, Jacobs ha corrido para 817 yardas y 12 touchdowns en 206 acarreos, después de haber obtenido honores de Pro Bowl la temporada pasada. En el único partido que Jacobs se ha perdido este año, Wilson comenzó en su lugar y corrió para 107 yardas y dos touchdowns para que los Packers derrotaran a los Minnesota Vikings por 23-6.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Packers, líderes de la División Norte de la Conferencia Nacional con una foja de 9-3-1, buscarán su quinta victoria consecutiva este domingo cuando visiten a los Broncos (11-2). Denver ha ganado diez partidos seguidos para tomar el primer lugar en la División Oeste de la Conferencia Americana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dudas sobre corredores clave de los Packers para el partido en Denver
Dudas sobre corredores clave de los Packers para el partido en Denver

Dudas sobre corredores clave de los Packers para el partido en Denver

SLP

AP

Josh Jacobs y Emanuel Wilson en duda para enfrentar a los Broncos

Mohamed Salah regresa con Liverpool y asegura victoria
Mohamed Salah regresa con Liverpool y asegura victoria

Mohamed Salah regresa con Liverpool y asegura victoria

SLP

AP

El delantero egipcio contribuye a la victoria del Liverpool sobre el Brighton.

Atalanta vence a Cagliari con doblete de Gianluca Scamacca
Atalanta vence a Cagliari con doblete de Gianluca Scamacca

Atalanta vence a Cagliari con doblete de Gianluca Scamacca

SLP

AP

A pesar de jugar con nueve jugadores, Lazio logra imponerse en Parma con un gol de Tijjani Noslin.

Gustavo Ayón destaca la importancia de la fortaleza mental en el baloncesto mexicano
Gustavo Ayón destaca la importancia de la fortaleza mental en el baloncesto mexicano

Gustavo Ayón destaca la importancia de la fortaleza mental en el baloncesto mexicano

SLP

EFE

Gustavo Ayón aborda los retos del baloncesto en México, incluyendo la falta de confianza en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.