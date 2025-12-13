Dudas sobre corredores clave de los Packers para el partido en Denver

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU: (AP) — Los Packers no están seguros sobre la disponibilidad de sus dos principales corredores para el partido del domingo en Denver.

Green Bay añadió a Emanuel Wilson a su informe de lesiones el sábado debido a una enfermedad y lo calificó como cuestionable. Josh Jacobs ya había sido listado como cuestionable el viernes por un problema de rodilla.

Jacobs no practicó ni el miércoles ni el jueves, aunque sí lo hizo de manera limitada el viernes.

Este año, Jacobs ha corrido para 817 yardas y 12 touchdowns en 206 acarreos, después de haber obtenido honores de Pro Bowl la temporada pasada. En el único partido que Jacobs se ha perdido este año, Wilson comenzó en su lugar y corrió para 107 yardas y dos touchdowns para que los Packers derrotaran a los Minnesota Vikings por 23-6.

Los Packers, líderes de la División Norte de la Conferencia Nacional con una foja de 9-3-1, buscarán su quinta victoria consecutiva este domingo cuando visiten a los Broncos (11-2). Denver ha ganado diez partidos seguidos para tomar el primer lugar en la División Oeste de la Conferencia Americana.