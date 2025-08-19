Duelos cerrados en la Ascenso

La Fecha 14 del Torneo de Quetzal, categoría Ascenso Héctor Leyva, volvió a demostrar que la Liga de Futbol Azteca no entiende de medias tintas: triunfos con autoridad, goles que valen orgullo y empates que se viven como victorias.

NO DA CRÉDITO, LO COBRA EN LA CANCHA

El equipo de Abarrotes Muñiz confirmó su buen momento tras vencer con claridad 3-0 a Amigos F.C.. Los tantos llegaron con la firma de Víctor Calvillo, Melvin González y Adán Cázares, que se combinaron para asegurar una victoria que deja sin margen de duda la superioridad del conjunto. La silbante Perla del Carmen Rodríguez Godínez condujo un partido en el que Amigos nunca encontró la fórmula para reaccionar.

DESPEGA CON DOBLETE

En otro frente, el Atlético Salazares mostró contundencia y disciplina para imponerse 3-1 al Deportivo San Alberto. Pablo Medellín se convirtió en el héroe con un doblete, mientras que José Javier Calixto completó la faena. El descuento de José Luis Hernández apenas maquilló el marcador en un encuentro donde el árbitro Brandon mantuvo la intensidad bajo control.

EMPATE QUE SUPO A CLÁSICO

El partido más vibrante de la jornada fue el 4-4 entre BMH Suministros y Spartanos F.C., un choque de ida y vuelta que mantuvo al público al filo de su asiento. Por Suministros brillaron Alfredo de Jesús Rodríguez con doblete, además de Erick Rodríguez y Liborio de Jesús Rodríguez. Del otro lado, Spartanos respondió con goles de Edgardo Juárez, Carlos Vélez, Luis Alejandro Guel y Christian Silva, firmando una paridad que deja a ambos con sensaciones encontradas. El silbante Rafael Martínez tuvo una labor exigente en este duelo que se jugó con el corazón por delante.

BUENAVISTA NO TUVO PIEDAD

El Buenavista F.C. desplegó un futbol arrollador para derrotar 6-0 al Deportivo Puros Cuates, dejando claro que cuando sus delanteros están finos, pocos equipos pueden frenarlos. Ángel Hernández brilló con doblete, mientras que Eleazar Martínez, Luis Hernández, Isaac Hernández y Francisco Pérez completaron la fiesta de goles bajo la mirada atenta del árbitro José Socorro Gómez.

DIVISIÓN DE HONORES

En uno de los duelos más disputados, Los Muchachos de Don Beto y El Regreso de Unión Julias empataron 3-3 en un partido cargado de emociones hasta el último minuto.

Por Don Beto anotaron Luis Galván, Jonathan Hernández y Nelson Rodríguez, mientras que Unión Julias respondió con el empuje de Roberto Alvarado, autor de un doblete, y José Orozco, que firmó el empate definitivo. El silbante José Luis Martínez Martínez tuvo que aplicar criterio en un juego de ida y vuelta que no dio respiro.

EMBISTIERON AL TORO

El Combinado F.M. sorprendió con su poder ofensivo al derrotar de visita 5-1 a Toros Negros FC, el protagonista de la noche fue Saúl Alvarado, quien se despachó con cuatro goles, convirtiéndose en la figura de la jornada. Marco Antonio Espinoza sumó el quinto tanto, mientras que por los Toros apenas Antonio Salomé Cerda logró descontar. Otra vez, José Luis Martínez Martínez cumplió como juez en un partido dominado de principio a fin por el Combinado.