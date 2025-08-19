Fallece un ancianito arrollado por el tren

Un hombre de la tercera edad fue arrollado y muerto por el tren cuando intentaba cruzar las vías México-Laredo, a la altura de la colonia Tercera Chica.

El accidente ocurrió cerca de las ocho de la noche del domingo, en que el ahora occiso, de unos 75 años de edad, pretendía atravesar las paralelas por la calle Cruz Colorada, en la mencionada colonia.

En esos momentos se acercaba el tren y el maquinista accionaba el silbato de advertencia, pero el peatón hizo caso omiso al pensar que alcanzaría a pasar pero finalmente no lo logró y fue embestido por la locomotora.

Algunos testigos llamaron a los paramédicos, quienes se presentaron al lugar para atender al hombre pero se percataron que por desgracia ya había fallecido víctima de los fuertes golpes que sufrió al ser embestido.

Elementos de la Policía Municipal llegaron a tomar conocimiento del hecho como primeros respondientes y acordonaron el lugar para que se iniciaran las diligencias.

Personal de Servicio Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares para que se les diera la sepultura correspondiente.

Al momento del percance el tren se detuvo para que se realizaran las diligencias legales en el lugar, pero una vez finalizadas pudo continuar su ruta hacia el norte del país sin consecuencias legales al tener derecho de vía sobre las paralelas.