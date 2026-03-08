Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- La llegada de Lionel Messi a la MLS no solo transformó lo deportivo para el Inter Miami, también cambió por completo la escala económica del futbol en Estados Unidos.

Dueño Inter Miami revela salario de Messi

Jorge Mas, copropietario del club, reveló la cifra que el equipo paga al campeón del mundo, un número que sorprendió a propios y extraños.

De acuerdo con el directivo, Messi recibe entre 70 y 80 millones de dólares al año considerando todos los componentes de su contrato. Esa cantidad incluye su salario dentro del club, compensaciones garantizadas y acuerdos vinculados a su contrato con la franquicia.

Detalles del contrato y compensaciones de Messi

Dentro de ese paquete económico, el argentino tiene un salario base cercano a los 12 millones de dólares, aunque su compensación garantizada dentro de la liga supera los 20.4 millones anuales, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado de toda la Major League Soccer.

El resto de los ingresos proviene de acuerdos comerciales y de la estructura especial de su contrato, que también contempla participación en el crecimiento del club y beneficios ligados a patrocinadores de la liga.

Desde su llegada a Miami en 2023, el impacto del exjugador del Barcelona ha sido inmediato. El club multiplicó su valor, rompió récords de asistencia y elevó la visibilidad internacional de la liga, lo que convirtió al Inter Miami en uno de los proyectos más mediáticos del futbol mundial.