Dversnes se lleva la 15ta. etapa del Giro

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MILÁN.- El ciclista noruego Fredrik Dversnes logró la mayor victoria de su carrera al ganar el domingo la 15.ª etapa del Giro de Italia, mientras que Jonas Vingegaard se mantuvo como líder de la clasificación general de cara a la última semana.

Dversnes se impuso desde una escapada de cuatro hombres que se fugó temprano en el llano recorrido de 157 kilómetros (98 millas), que comenzó en Voghera y terminó con cuatro vueltas al circuito final en Milán.

El corredor del Uno-X Mobility superó a sus compañeros de fuga por casi una longitud de bicicleta; Mirco Maestri terminó segundo y Martin Marcellusi, tercero.

Es el primer Giro para Dversnes y su equipo.

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Vingegaard, que había tomado el control de la carrera el sábado, llegó sin problemas en el pelotón para conservar su ventaja general de 2:26 sobre Afonso Eulálio, con Felix Gall 24 segundos más atrás.

El jurado de la carrera decidió neutralizar la etapa del domingo para la última vuelta, después de que varios corredores se quejaran del estado del asfalto y de la colocación de las vallas. Los tiempos de la general se tomaron en el último paso bajo el arco de meta, antes del inicio de la última vuelta.

El lunes será el tercer y último día de descanso antes de la brutal 16.ª etapa del martes. El recorrido de 113 kilómetros desde Bellinzona incluye cinco ascensos puntuables, entre ellos la dura subida de categoría especial hasta la meta en Carì.