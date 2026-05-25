logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Dversnes se lleva la 15ta. etapa del Giro

Por AP

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Dversnes se lleva la 15ta. etapa del Giro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MILÁN.- El ciclista noruego Fredrik Dversnes logró la mayor victoria de su carrera al ganar el domingo la 15.ª etapa del Giro de Italia, mientras que Jonas Vingegaard se mantuvo como líder de la clasificación general de cara a la última semana.

      Dversnes se impuso desde una escapada de cuatro hombres que se fugó temprano en el llano recorrido de 157 kilómetros (98 millas), que comenzó en Voghera y terminó con cuatro vueltas al circuito final en Milán.

      El corredor del Uno-X Mobility superó a sus compañeros de fuga por casi una longitud de bicicleta; Mirco Maestri terminó segundo y Martin Marcellusi, tercero.

      Es el primer Giro para Dversnes y su equipo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Vingegaard, que había tomado el control de la carrera el sábado, llegó sin problemas en el pelotón para conservar su ventaja general de 2:26 sobre Afonso Eulálio, con Felix Gall 24 segundos más atrás.

      El jurado de la carrera decidió neutralizar la etapa del domingo para la última vuelta, después de que varios corredores se quejaran del estado del asfalto y de la colocación de las vallas. Los tiempos de la general se tomaron en el último paso bajo el arco de meta, antes del inicio de la última vuelta.

      El lunes será el tercer y último día de descanso antes de la brutal 16.ª etapa del martes. El recorrido de 113 kilómetros desde Bellinzona incluye cinco ascensos puntuables, entre ellos la dura subida de categoría especial hasta la meta en Carì.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool
      Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool

      Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool

      SLP

      AP

      El delantero egipcio destacó por sus récords goleadores y su aporte en títulos de Premier League y Champions.

      Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A
      Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A

      Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A

      SLP

      AP

      Cremonese desciende tras derrota ante Como; Napoli y Roma aseguran puestos en Champions.

      Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años
      Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años

      Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años

      SLP

      AP

      El entrenador catalán deja el club tras 17 trofeos y récords que marcaron una era en el fútbol inglés.

      Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo
      Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo

      Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo

      SLP

      EFE

      El exdelantero Javier Hernández usa inteligencia artificial para despedirse y entregar el número 14 a su excompañero.