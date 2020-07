Dwight Howard jugará en el reinicio de la NBA

El centro de los Lakers de Los Ángeles y una de las estrellas del equipo, Dwight Howard, confirmó que jugará en el reinicio de la temporada de la NBA, pese a que fue uno de los jugadores que había puesto en duda su participación por la lucha para eliminar el racismo y las preocupaciones por enfermar de Covid-19.

"Sí, me uniré a mi equipo en Orlando", dijo, en una entrevista con la cadena CNN. "Pero durante ese tiempo haremos mucho trabajo aquí en Atlanta y en todo el país para asegurarnos de que la gente no se olvide de nosotros y de lo que está sucediendo".

El exjugador del Magic fue una de las voces más fuertes en la NBA sobre el movimiento Black Lives Matter, que busca erradicar el racismo y que a su vez surgió desde el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos del policía Blanco Derek Chauvin.

Howard dijo que donará todo el dinero que gane en el reinicio de la campaña, para asociaciones benéficas que luchen contra el racismo.

El centro de 34 años jugará pese a que tiene una situación familiar sensible. La madre de su hijo de seis años murió el 27 de marzo después de sufrir una convulsión epiléptica en su casa en Calabasas y ahora él es encargado directo de velar por su hijo.

El experimentado jugador es una de las piezas clave de los Lakers, al lado de LeBron James, Anthony Davis y Rajon Rondó.