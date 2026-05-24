Dynamic Motorsports logra su primer triunfo

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El equipo Dynamic Motorsports continúa atravesando un gran momento dentro del automovilismo nacional, luego de conquistar su primera victoria de la temporada 2026 en la Trucks México Series y sumar además resultados importantes en la NASCAR México Series durante la cuarta fecha disputada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.

La escudería regresó a la actividad con el piloto Jake Cosío al volante del auto número 51, enfrentando el circuito poblano de 2,590 metros de longitud. Después de conseguir la posición 13 en la sesión de calificación de NASCAR México, el piloto enfrentó la carrera denominada "La Poblana 75", donde logró recuperarse de distintos contratiempos para finalizar en el lugar 11, resultado que le permitió sumar puntos importantes rumbo al cierre de la temporada regular.

Sin embargo, la gran celebración llegó en Trucks México Series gracias a la actuación del potosino Roberto Espinosa, mejor conocido como "Bob", quien dominó por completo la competencia a bordo de la truck número 96.

Espinosa arrancó el fin de semana obteniendo su tercera pole position de la temporada y posteriormente concretó una carrera perfecta que le permitió quedarse con la victoria, primer triunfo del año para Dynamic Motorsports y resultado que además lo coloca como líder del campeonato, dando un paso importante rumbo al "Chase".

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Otra de las actuaciones destacadas fue la de Sebastián Rodríguez, quien al volante de la camioneta número 9 arrancó desde la segunda posición y se mantuvo peleando por el podio durante gran parte de la competencia. No obstante, un contacto en las últimas vueltas le impidió cerrar dentro de los primeros lugares, terminando finalmente en la posición 11.

Por su parte, Jassyr Salazar también logró un resultado positivo al finalizar en el noveno puesto con la truck número 13, consiguiendo así un lugar dentro del top-10 tras una competencia complicada.

Luego de estos resultados, Dynamic Motorsports ya prepara su participación en la quinta fecha de NASCAR México Series y Trucks México Series, la cual se disputará el próximo 7 de junio en el Óvalo Aguascalientes México.