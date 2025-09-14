Eagles de Filadelfia triunfan sobre los Chiefs en un emocionante partido

KANSAS CITY, Misouri, EE.UU. (AP) — El objetivo de los Eagles de Filadelfia es estar jugando su mejor fútbol al final de la temporada.

Como lo hicieron en febrero, cuando vencieron a los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl.

Estuvieron lejos de ser perfectos el domingo, pero fueron lo suficientemente buenos para vencer a los Chiefs en la revancha. Jalen Hurts y Saquon Barkley lograron carreras de touchdown, y Andrew Mukuba consiguió una gran intercepción a Patrick Mahomes en el último cuarto, ayudando a los Eagles a conseguir una victoria de 20-17 que fue impulsada por la defensa tacaña y oportunista de Filadelfia.

"Nuestro trabajo, especialmente al principio de la temporada, es encontrar una manera de ganar. Sentir orgullo por ganar de cualquier manera posible. Trabajar para mejorar durante la semana y repetir", dijo el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni. "Creo que cuando vienes de una temporada como la que tuvimos el año pasado, la expectativa es que vas a continuar donde lo dejaste. Hay pasos para esto".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Eagles (2-0) nunca parecen tropezar con ellos, tampoco. Han ganado siete seguidos y mejoraron a 17-1 en sus últimos 18 juegos, y han ganado tres seguidos contra los Chiefs después de caer ante ellos en el Super Bowl hace tres temporadas.

Hurts lanzó para solo 101 yardas y Barkley fue limitado a 88 por tierra por los Chiefs. Pero los Eagles, a su vez, mantuvieron a Kansas City en 294 yardas, detuvieron a los Chiefs una vez en cuarta oportunidad y lograron el único balón perdido en un momento crucial del juego.

"Sentir orgullo por ganar, uno, y sentir orgullo por lo que se requiere de ti, dos", dijo Hurts. "El equipo defensivamente jugó de manera espectacular. Ofensivamente jugamos bien cuando lo necesitábamos. Y solo necesitamos seguir construyendo".

Mahomes tuvo solo 187 yardas por aire, luchando una vez más para encontrar jugadores abiertos sin el receptor suspendido Rashee Rice y su compañero lesionado Xavier Worthy. Mahomes sí logró 66 yardas y un touchdown por tierra, pero el dos veces MVP no recibió mucha ayuda de nadie más mientras los Chiefs caían a 0-2 por primera vez desde la temporada 2014.

Esa fue la segunda temporada del entrenador Andy Reid en Kansas City y la temporada más reciente en la que no lograron llegar a los playoffs.

"Me responsabilizo completamente por ese juego", dijo Reid.