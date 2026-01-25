logo pulso
Edson Álvarez enciende alarmas por lesión en tobillo

Las complicaciones físicas de Edson Álvarez generan incertidumbre en su participación con México en el Mundial 2026.

Por El Universal

Enero 25, 2026 01:51 p.m.
Edson Álvarez enciende alarmas por lesión en tobillo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana de Javier Aguirre, que disputará un duelo amistoso ante Bolivia en territorio sudamericano, recibió malas noticias este domingo al darse a conocer la dura situación que enfrenta Edson Álvarez.

El capitán del Tricolor y uno de los hombres de confianza del "Vasco" compartió mediante sus redes sociales que no se encuentra bien físicamente, pues desde diciembre pasado arrastra una lesión en el tobillo que no le permite estar al cien por ciento con su equipo.

Álvarez, jugador del Fenerbahce, relató que después de semanas complicadas en Turquía volvió a resentir una molestia en las últimas horas, lo que junto a los doctores del club lo obligó a iniciar una etapa de recuperación más larga.

"El día 1 de diciembre, durante el derbi contra Galatasaray, sufrí un golpe fuerte en el tobillo casi al final del partido. En coordinación con el cuerpo médico y gracias al trabajo que realizamos, pude continuar en los encuentros posteriores; sin embargo, las molestias persistieron, por lo que se tomó la decisión de parar, lo que lamentablemente me impidió disputar la final de la Supercopa. Desde entonces, la rehabilitación y el trabajo no se han detenido. Las sensaciones mejoraron progresivamente, al punto de poder sumar algunos minutos en Europa League frente a Aston Villa. Desafortunadamente, tras ese partido, la molestia regresó", escribió.

Edson, quien estaba en el radar del Ajax para volver a la Eredivisie, agregó que buscará regresar más fuerte y evitar en lo posible una operación, misma que de concretarse lo pondría en duda para formar parte de la lista final de México para el Mundial.

"Mis ganas de ayudar al equipo y estar en la cancha siempre han sido una prioridad. El objetivo es recuperarme bien, volver en plenitud y mostrar mi mejor versión para contribuir a los objetivos que merece esta gran institución", sentenció.

SLP

El Universal

