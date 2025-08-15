Edson Álvarez tiene pie y medio fuera del West Ham

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Edson Álvarez, quien llegó al West Ham hace dos temporadas, parece tener los días contados con el equipo inglés. Esto debido a que quieren renovar el mediocampo y necesitan ingresos, según reportan medios de aquel país.

Los 'Hammers' intentarían fichar a Mateus Fernandes del Southampton y a Romano Schmid del Werder Bremen, pero para eso deben cerrar algunas ventas, por lo que Edson sería el sacrificado.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, se espera que el mediocampista mexicano deje al West Ham antes de terminar el mercado de fichajes, es decir, el 1 de septiembre.

Edson Álvarez interesa al Mónaco y Borussia Dortmund

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El propio Romano reportó hace un par de meses que el Mónaco, de la liga francesa, se acercó al West Ham para preguntar sobre los servicios de Álvarez. Sin embargo, en ese momento no pensaban en deshacerse de él.

Por su parte, el medio WAZ reportó en abril que el Borussia Dortmund, de Alemania, estaba interesado en fichar al 'Machin'. Ahora, que ya lo desvinculan del equipo inglés, el BVB podría volver a ofertar para quedarse con el seleccionado nacional.