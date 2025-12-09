Edwin Díaz firma millonario contrato con los Dodgers de Los Ángeles

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — El cerrador Edwin Díaz pactó un contrato de 69 millones de dólares por tres años con los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial, según informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló el martes bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto al cumplir con un reconocimiento médico.

El acuerdo del derecho puertorriqueño incluye pagos diferidos por parte de los Dodgers, quienes ya debían 1.051 millones de dólares en pagos diferidos a ocho jugadores desde 2028 hasta 2046.

Díaz, quien ha sido tres veces All-Star y cumplirá 32 años el 22 de marzo, se une a un bullpen de los Dodgers que tambaleó la temporada pasada, lo que provocó que el equipo apelas al novato abridor Roki Sasaki como cerrador en la postemporada. Los relevistas de Los Ángeles tuvieron una efectividad de 4.27, ocupando el puesto 21 entre los 30 equipos.

Confiando en una recta de 97-98 mph y un slider, Díaz se convirtió en un favorito de los fanáticos en el Citi Field, donde sonaban las bocinas y los fanáticos bailaban cuando entraba a los juegos al compás de "Narco" de Blasterjaxx & Timmy Trumpet.

Nueva York se preparó para su posible salida al acordar un contrato de 51 millones por tres años con Devin Williams, quien dejó a los vecinos Yankees después de una temporada.

Díaz se une a un bullpen de los Dodgers que incluye al zurdo Tanner Scott, quien fue afectado por una inflamación en el codo en su primera temporada después de firmar un contrato de 72 millones por cuatro años. Jack Dreyer, Anthony Banda y Alex Vesia también están en el bullpen.

Díaz se apuntó 28 salvamentos en 31 oportunidades la temporada pasada con una foja de 6-3 y una efectividad de 1.63 para un decepcionante equipo de los Mets que no logró acceder a los playoffs a pesar de gastar la segunda mayor cantidad detrás de los Dodgers. Ponchó a 98 en 66 entradas y un tercio.

De por vida registra 253 salvamentos en 294 oportunidades a lo largo de nueve temporadas con Seattle (2016-18) y los Mets, quienes lo adquirieron junto con el segunda base Robinson Canó por cinco jugadores que incluyeron a Jarred Kelenic y Anthony Swarzak. Díaz se perdió la temporada 2023 después de desgarrarse el tendón rotuliano en su rodilla derecha durante una celebración posterior al juego con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Díaz acordó un contrato de 102 millones por cinco años con los Mets después de la temporada 2022, un acuerdo que incluía dinero diferido pagadero hasta 2042. Tenía el derecho de salirse del mismo después de tres años y 64 millones para convertirse nuevamente en agente libre. De esos 64 millones, 15,5 millones están diferidos y son pagaderos hasta el 1 de julio de 2039.