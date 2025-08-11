logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marilyn Manson da show en la Fenapo 2025

Fotogalería

Marilyn Manson da show en la Fenapo 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Efraín Juárez satisfecho con el rendimiento de Pumas en empate ante Necaxa

El técnico destaca la generación de ocasiones pese a la falta de gol

Por El Universal

Agosto 11, 2025 01:48 p.m.
A
Efraín Juárez satisfecho con el rendimiento de Pumas en empate ante Necaxa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Pumas empataron (1-1) con el Necaxa, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo de Efraín Juárez desperdició la oportunidad de quedarse con la victoria, por culpa de su falta de contundencia.

La escuadra auriazul se cansó de generar ocasiones de peligro en la portería de los Rayos, sobre todo durante el segundo tiempo.

Sin embargo, los jugadores universitarios no estuvieron finos y desperdiciaron cada una de las oportunidades que crearon.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta que el defensa central español Rubén Duarte tuvo que aparecer para abrir el marcador en el estadio Olímpico Universitario.

Desafortunadamente para los Pumas, la ventaja no les duró ni 10 minutos, ya que no pudieron evitar que el Necaxa los alcanzara en el marcador.

A pesar de que el resultado no fue el deseado por Efraín Juárez, el rendimiento de su equipo lo dejó satisfecho porque considera que lo más importante es crear peligro constante en el área rival.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Efraín Juárez satisfecho con el rendimiento de Pumas en empate ante Necaxa
Efraín Juárez satisfecho con el rendimiento de Pumas en empate ante Necaxa

Efraín Juárez satisfecho con el rendimiento de Pumas en empate ante Necaxa

SLP

El Universal

El técnico destaca la generación de ocasiones pese a la falta de gol

ADSL recibe esta noche al Cruz Azul
ADSL recibe esta noche al Cruz Azul

ADSL recibe esta noche al Cruz Azul

SLP

Romario Ventura

El cuadro potosino buscará su primer triunfo en el Alfonso Lastras

Iván Aguilar obtiene el oro en Panamericanos
Iván Aguilar obtiene el oro en Panamericanos

Iván Aguilar obtiene el oro en Panamericanos

SLP

El Universal

Destaca Ángel Gil en etapa 9
Destaca Ángel Gil en etapa 9

Destaca Ángel Gil en etapa 9

SLP

Romario Ventura

El ciclista fue el mejor ubicado del equipo Canel´s-Java al cruzar la meta