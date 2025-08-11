Destaca Ángel Gil en etapa 9

El equipo Canel’s-Java vivió una de sus mejores jornadas en la edición 75 de la Vuelta a Colombia, al mantenerse en la pelea por los primeros puestos durante gran parte de los 217 kilómetros que comprendieron la penúltima etapa, entre Alvarado y la exigente meta en Lo Alto del Vino.

El recorrido presentó un duro perfil, iniciando a 414 metros sobre el nivel del mar, descendiendo a 287 y ascendiendo finalmente hasta los 2,854 metros, con tres metas sprint y cuatro premios de montaña en disputa. En estos últimos, Ángel Gil y Heiner Parra buscaron sumar puntos importantes, manteniéndose activos en el lote competitivo.

La parte más emocionante para la escuadra mexicana llegó a falta de 10 kilómetros para el final, cuando Gil y Parra se encontraban dentro del grupo principal junto a catorce corredores más, en la etapa que definía al campeón de la montaña.

Al cruzar la meta, el mejor ubicado del Canel’s-Java fue Ángel Gil, en el puesto 11, con un tiempo de 6:16:05, a 2:14 minutos del ganador. Le siguieron Heiner Parra (15°), Cormac McGeough (90°) e Ignacio Prado (105°). Como mejor extranjero de la jornada, McGeough se colocó en la posición 18.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la clasificación general, Gil se mantiene como el mejor del equipo en el puesto 13, a 17:31 minutos del líder, seguido por Parra (24°), Prado y McGeough. Por equipos, Canel’s-Java ocupa el lugar 14, a 2:03:06 del primer puesto, mientras que en la general de mejores extranjeros, Ignacio Prado es 17°. La escuadra cerrará su participación en la última etapa, buscando coronar con un buen resultado su destacada actuación en tierras colombianas.