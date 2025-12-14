Efrén Santos termina 4to.

Las acciones de la 59 edición de La Vuelta a Costa Rica dieron inicio con la disputa de la primera etapa, en la que el equipo Canel´s-Java, dirigido por el director técnico Juan José Monsiváis, tuvo una actuación destacada y se mantuvo como protagonista a lo largo del recorrido, quedándose a escasos metros de concretar un resultado aún mejor en la jornada inaugural.

La etapa inicial presentó un exigente trazado con 1,839 metros de desnivel acumulado, que incluyó dos subidas puntuables, la primera con meta en Alto de Naranjo y la segunda en Alto de la Troche. Desde los primeros kilómetros se registraron múltiples intentos de fuga, en los que los integrantes de Canel´s-Java participaron activamente, buscando integrar una escapada prolongada que permitiera seleccionar el grupo en los descensos y aproximarse con ventaja a la meta ubicada en Grecia, tras disputarse también un sprint intermedio.

El trabajo colectivo de los siete corredores del equipo comenzó a reflejarse con el paso de los kilómetros, destacando el desempeño de Efrén Santos, quien se mantuvo sólido dentro del grupo puntero. A 12 kilómetros de la meta se produjo el movimiento decisivo, cuando tres competidores atacaron en la subida final; sin embargo, fueron neutralizados más adelante por un grupo en el que figuraba nuevamente Santos.

Ya en los últimos tres kilómetros, uno de los corredores punteros lanzó un ataque definitivo y se marchó en solitario rumbo a la victoria, dejando atrás a ciclistas de gran jerarquía. Efrén Santos no logró dar alcance a los tres primeros, pero cruzó la línea de meta en una meritoria cuarta posición.

En cuanto a los resultados de la etapa para Canel´s-Java, el mejor clasificado fue Efrén Santos, cuarto lugar a 34 segundos del ganador. Posteriormente arribaron Heiner Parra en la posición 19, Ignacio Prado en la 23, Alexander Gil en la 26, Sebastián Brenes en la 33, Owen Wright en la 63 y Cormac McGeough en la 86.

Tras esta primera jornada, en la clasificación general individual, Efrén Santos se ubica en el cuarto lugar, a 44 segundos del líder. Le siguen sus compañeros Heiner Parra en el puesto 20, Ignacio Prado en el 24, Alexander Gil en el 27, Sebastián Brenes en el 33, mientras que Owen Wright y Cormac McGeough también se mantienen en competencia. Por equipos, Canel´s-Java ocupa la cuarta posición, y en la clasificación de la montaña, Santos se coloca octavo con dos unidades, confirmando un arranque sólido para la escuadra en La Vuelta a Costa Rica.