Egipto clasifica a 4tos. de final

RABAT.- Mohamed Salah anotó en la agonía del tiempo extra para sellar la victoria de Egipto por 3-1 sobre Benín en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones. En el otro duelo el lunes, Nigeria aplastó 4-0 a Mozambique.

Los Faraones egipcios debieron emplearse a fondo tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, que se hizo necesario luego de que Jodel Dossou aprovechó un rebote para igualar por Benín a los 83 minutos.

Egipto dominó desde el principio, pero tuvo que esperar hasta los 69 antes de que Marwan Attia abriera al marcador.

Attia estuvo involucrado nuevamente cuando Yasser Ibrahim conectó su centro con un cabezazo para enviar el balón al ángulo superior izquierdo en el séptimo minuto de la prórroga.

Salah tuvo la última palabra en un contragolpe. El astro batió al arquero Marcel Dandjinou con un remate desde fuera del área de penalti tras ser habilitado por Zizo. Fue su tercer gol del torneo.

Egipto, que ha jugado todos los partidos en Agadir, permanecerá en la ciudad costera para un cuarto de final el sábado contra Burkina Faso o el campeón defensor Costa de Marfil, que se enfrentaban el martes.

La única victoria de Benín en la fase de grupos, 1-0 sobre Botsuana, fue suficiente para acceder a los octavos de final.

Egipto sufrió un golpe antes del descanso cuando el lateral izquierdo Mohamed Hamdy salió en camilla con lo que pareció ser una grave lesión en la rodilla izquierda después de que su pie conectara con la cabeza de Dokou Dodo. Dodo pudo continuar, pero Hamdy se cubrió los ojos mientras era llevado fuera del campo recibiendo buenos deseos de sus compañeros.

El primer gol llegó cuando Mohamed Hany retrocedió el balón detrás del área de penal y Attia remató hacia el ángulo superior izquierdo.

Pero Dossou forzó la prórroga luego que el portero Mohamed El-Shenawy apenasa pudo arañar un disparo desviado hacia el arco de Junior Olaitan.

Los Faraones tendrán un día extra de descanso antes de enfrentar a sus próximos oponentes mientras buscan un octavo título, una cifra récord.

LAS SÚPER ÁGUILAS VUELAN

Victor Osimhen y Ademola Lookman brillaron en la goleada que Nigeria le endosó a Mozambique en Fez.

Los hinchas de las Súper Águilas cantaban y bailaban mientras se dirigían al estadio y la fuerte lluvia no logró apagar su ánimo.

Osimhen tuvo un gol temprano anulado por fuera de juego, pero Nigeria no tuvo que esperar mucho para que Lookman abriera el marcador a los 20 minutos uando fue asistido por Akor Adams.

Osimhen consiguió su gol cinco minutos después, nuevamente asistido por Adams, aunque el centro fue desviado.

Después del descans, Lookman asistió a Osimhen para su segundo gol. Lookman también asistió a Adams para sellar el resultado en un contraataque a los 75.

Las Súper Águilas se enfrentarán en el próximo cuarto de final a Argelia o Congo, que se medían el martes en Rabat.

Mali y Senegal jugarán el primer cuarto de final el viernes, seguido por el anfitrión Marruecos contra Camerún.