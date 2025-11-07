El ajolote, imagen oficial del Mundial 2026 en la Ciudad de México
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, revela la mascota que representará a la CDMX en el Mundial 2026.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo 2026 está a la vuelta de la esquina y la Ciudad de México, una de las sedes de la justa deportiva, ya alista una serie de actividades, así como la imagen oficial que dará durante el evento.
Uno de los aspectos más llamativos del Mundial 2026 es la mascota oficial de la CDMX, la cual ya tiene rostro y está lista para dar la bienvenida a los visitantes.
Durante el arranque de los ensayos para la clase masiva de fútbol que tendrá lugar en marzo del próximo año, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo la presentación de la mascota oficial de la Ciudad para el Mundial: un ajolote con penacho de colores que combina dos de los aspectos más emblemáticos de la capital, como es una especie endémica de México, que actualmente habita en los canales de Xochimilco.
El ajolote lleva una camiseta de color roja con el logotipo de la administración capitalina, el número 10 y la leyenda "La ciudad más deportiva", además usa calcetas blancas, pantalón y tenis de color verde.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La mascota oficial de la CDMX para el Mundial 2026 todavía no tiene nombre, por lo que la mandataria capitalina llamó a la ciudadanía a proponer nombres para este simpático ajolote.
no te pierdas estas noticias
El ajolote, imagen oficial del Mundial 2026 en la Ciudad de México
El Universal
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, revela la mascota que representará a la CDMX en el Mundial 2026.
Lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y Paraguay
El Universal
Javier Aguirre presenta la lista de jugadores que defenderán la camiseta de la Selección Mexicana en los duelos de la Fecha FIFA.
Última fecha de la Liga MX: Definición de la Liguilla y clasificación de equipos
El Universal
La Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX está por definir los clasificados a la Liguilla y la tabla general.