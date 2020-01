"El América me gustaría, pero...": Jonathan dos Santos

El mexicano Jonathan dos Santos se aferra al Galaxy de Los Ángeles. Pese a que el América es el equipo de sus amores, su prioridad se queda en la Major League Soccer (MLS).

"Especulaciones de la prensa, todos saben que el club de mis sueños es el América, mi hermano [Giovani] está ahí, mi papá [Zizinho] estuvo ahí, es uno de los equipos que me gustaría jugar, pero tengo contrato vigente con Los Ángeles", recalcó el futbolista a medios locales.

Aunque ya había aclarado que su compromiso está con la escuadra angelina, "Jona" no ha descartado que su retiro sería en suelo estadounidense. "Ojalá me retire aquí, porque estoy feliz acá".

El hermano menor de los Dos Santos llegó al Galaxy en 2017. No tardó en consolidarse y en hacer valer el costo de su talento, calculado en cuatro millones de dólares y con un sueldo anual de 2.5 mdd.