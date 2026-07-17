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El Atlas presenta a Jorge Sánchez

Por El Universal

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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El Atlas presenta a Jorge Sánchez
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      México.- Atlas sigue moviéndose en el mercado de fichajes y ahora sumó experiencia internacional a su plantilla para el Apertura 2026.

      Los Rojinegros hicieron oficial la llegada del lateral derecho mexicano Jorge Sánchez, quien se incorpora al equipo después de haber defendido a la Selección Mexicana en la reciente Copa del Mundo.

      Con 28 años de edad, el zaguero regresa a la Liga MX después de una carrera que lo llevó a jugar en equipos como Santos Laguna, América, Cruz Azul, Ajax de Países Bajos, Porto de Portugal y PAOK de Grecia. La llegada de Sánchez responde al proyecto que busca construir Atlas, con una plantilla competitiva y jugadores con personalidad, liderazgo y mentalidad ganadora.

      Los Zorros pretenden regresar a los primeros planos del futbol mexicano y el lateral tricolor será una de las piezas importantes para conseguirlo.

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      EL PALMARÉS DE JORGE SÁNCHEZ

      El nuevo jugador rojinegro llega con una importante experiencia en partidos de máxima exigencia. En su carrera ha conquistado los siguientes trofeos:

      · Dos títulos de Liga MX

      · Una Copa MX

      · Campeón de Campeones

      · Concacaf Champions Cup

      · Una Copa de Portugal

      Con la Selección Mexicana también ha levantado trofeos importantes, pues ganó dos Copas Oro de la Concacaf y una Concacaf Nations League.

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