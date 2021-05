El Azteca mantendrá aforo de 25% en la final

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que el Estadio Azteca no va a aumentar el aforo permitido, de cara a la final del torneo Guardianes 2021 entre el Cruz Azul y el Santos Laguna, que se celebrará este domingo por la noche. En conferencia de prensa, apuntó que no crecerá el número de personas permitidas.

"Sólo será el 25%, es lo permitido, pero estamos hablando con gente del estadio y directivos para que no haya ningún problema", afirmó. A pesar de que la ciudad estaría a punto de pasar a verde en el semáforo epidemiológico nacional, los tiempos no alcanzarían para que esta modificación —en el aspecto sanitario— permitiera que el inmueble tuviera un mayor aforo, más allá de la expectación que ha generado la presencia de La Máquina en una nueva eliminatoria para definir al campeón.

En Torreón, sede del Santos Laguna, la autoridad aumentó el número de gente que podrá entrar al estadio Corona, que ahora será de hasta un 70% de su capacidad. A pesar de esto, los números no estarán tan disparejos en cuanto al público que verá los partidos en vivo. Mientras que en el juego de ida, los Guerreros podrán permitir hasta 23 mil personas, en el de vuelta entrarán alrededor de 22 mil espectadores. La diferencia estriba en el tamaño de cada inmueble que albergará la final.