El Azteca se pinta de rojo rumbo al Mundial
México.- Faltan poco más de tres meses para que el Estadio Azteca reabra sus puertas, por primera vez desde mayo de 2024, cuando comenzaron los trabajos de remodelación rumbo al próximo Mundial 2026.
El próximo 28 de marzo la Selección Mexicana enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo en lo que será la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.
Los cambios de butacas comienzan a ser una de las modificaciones considerables. La parte alta ya se pinta de color gris con algunos asientos blancos separados por diversos puntos de la tribuna.
Este martes se filtraron algunas imágenes en las que se pueden ver algunas butacas rojas en la parte de abajo, tal y como aparecía en el render inicial como parte del color del banco patrocinador.
Algunas modificaciones que también se pueden apreciar son el túnel por donde ingresarán los equipos, ya ubicado en uno de los costados del recinto. Además, de las estructuras externas ya limpias y con un tono gris.
Cerca del estacionamiento también se construyen dos pabellones, aunque todavía se desconoce la función que tendrán durante la Copa del Mundo.
