El Azteca vive su "nueva normalidad" en la liguilla del Guardianes

Se han abierto las puertas del estadio Azteca para el juego entre el América y el Pachuca por los cuartos de final del Guardianes 2021. Antes de ingresar, personal del staff del estadio Azteca recomiendan... "El uso correcto del cubrebocas", advierten que no ingresarán "niños menores de doce años, así como alimentos y bebidas", además se les recuerda, "mantener la sana distancia, 1.5 metros entre cada persona".

A la gente que entra se les coloca gel antibacterial y se les toma la temperatura. Mientras en la explanada principal la afición vuelve a la "normalidad", los puestos son los de siempre, los de comida, los de las playeras piratas, los dulces y también los que cuidan la mochila y el cinturón, "porque si no, no te deja pasar estadio".

Los hules también están en boga y tienen varios costos... Los normalita, 10 pesos... Otros más gruesos, 50 y los que traen el escudo del equipo y es "antiagua", 100. Los que están sin puestos, pero siempre presentes son los revendedores, que discretamente te ofrecen entradas de diferentes precios porque tienen asientos de todos los sectores y eso que apenas se abrió el boletaje en un 25 por ciento.

Los de la zona 400-600, el precio original es de 250 pesos y los venden entre 500 y 600 pesos. Los de la zona 300, cuestan 300 pesos y se venden a 700 pesos. Los de Cabecera 100, de 350 a 700 o 900. Y los de Plus 100, de 500 a 1500, "pero se ve rasito", dice el revendedor.