El Bofo Bautista busca ser diputado; se registra con el PES

El ex futbolista de las Chivas rayadas del Guadalajara y de la Selección Nacional, Adolfo "El Bofo" Bautista, quiere ser diputado federal y se registró como candidato ciudadano para el proceso interno del partido emergente Encuentro Solidario, antes Encuentro Social, el cual perdió su registro en el 2018.

A través de un comunicado, el partido emergente Encuentro Solidario informó del registro del ex futbolista y destacó que tiene interés por competir por una diputación federal en Guadalajara, Jalisco.

Cabe recordar que Encuentro Solidario abrió sus candidaturas a todos los ciudadanos que quisieran competir, y solamente se necesita hacer el trámite en su página de internet.

Por esto, el presidente nacional del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores Cervantes, invita a todos los mexicanos que aspiren a competir a un cargo de elección popular, a ser parte de este proyecto de cambio para la transformación a un mejor país.

En este marco, Flores Cervantes da la bienvenida a personas como Adolfo "El Bofo" Bautista, quien es un destacado ciudadano que se suma y cree en el proyecto de cambio que el PES impulsa.

El dirigente de Encuentro Solidario, recordó que los registros para los ciudadanos que aspiran a ser legisladores federales continúan abiertos mediante la plataforma de Internet https://pesnacional.org/diputacionesfederales/

El dirigente nacional del PES exhortó a todas las mexicanas y los mexicanos que quieran formar parte de este cambio a acercarse a este instituto político pues "buscamos que los ciudadanos se involucren en la política, desde hoy, el PES es la casa de todos los mexicanos", describió.

Cabe recordar que no es la primera vez que el PES capta deportistas para que incursionen en la política, pues en el pasado, el también ex futbolista del América, Cuauhtémoc Blanco, fue su abanderado para la gubernatura de Morelos, la cual ganó y actualmente es el mandatario estatal.