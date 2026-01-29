logo pulso
El boxeador Gervonta Davis arrestado por intento de secuestro y agresión

El boxeador Gervonta Davis fue arrestado en Miami por cargos de intento de secuestro y agresión, según su abogado.

Por AP

Enero 29, 2026 03:36 p.m.
A
El boxeador Gervonta Davis arrestado por intento de secuestro y agresión

MIAMI (AP) — El boxeador profesional Gervonta "Tank" Davis salió de la cárcel en Miami el jueves tras su arresto por cargos de intento de secuestro, detención ilegal y agresión, según informó su abogado.

Un grupo de búsqueda de fugitivos detuvo a Davis el miércoles en el Design District de Miami, según una publicación en redes sociales de la policía de Miami Gardens.

La policía indicó que los cargos se originaron a partir de un incidente en un negocio de Miami Gardens el 27 de octubre de 2025.

"Gervonta Davis es en realidad una víctima aquí, y espero establecer esa sorprendente narrativa en el tribunal", señaló su abogado, Simon Steckel a The Associated Press. "Lo que le ha sucedido a Gervonta Davis en este caso trascenderá los cargos iniciales en su contra y expondrá un nivel de criminalidad del que se hablará mucho después de que se resuelvan sus cargos".

Davis, de 31 años, ha tenido otros problemas con la ley en el sur de Florida. El verano pasado, fue arrestado por cargos de violencia doméstica, los cuales fueron posteriormente retirados.

El boxeador tenía programado pelear contra Jake Paul en noviembre, pero el combate fue cancelado después de que se presentara una demanda contra Davis en Miami.

Davis, originario de Baltimore, es un habitual en las conversaciones sobre el mejor boxeador libra por libra. El campeón de peso ligero de la AMB ganó sus primeras 30 peleas —28 por nocaut— con su devastadora pegada, llenando arenas en Nueva York, Washington y Las Vegas.

