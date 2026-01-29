logo pulso
El PSG empata con Newcastle

El penalti fallado por Dembélé le costó caro al cuadro parisino

Por AP

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
El PSG empata con Newcastle

PARÍS.- El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, tuvo una noche para olvidar. Falló un penalti temprano y desperdició una oportunidad de oro desde corta distancia, mientras el campeón defensor Paris Saint-Germain empató 1-1 con Newcastle en la Liga de Campeones el miércoles.

El empate significó que ambos equipos terminaron fuera de los ocho primeros clasificados en la tabla de la liga y no avanzaron automáticamente para los octavos de final. En su lugar, entrarán en los playoffs.

Al PSG se le otorgó un penalti temprano cuando Bradley Barcola se adelantó a la defensa por la banda izquierda con menos de un minuto jugado. El balón golpeó el brazo de Barcola tras una entrada de un defensor que venía cruzando y luego voló hacia el brazo de Lewis Miley justo detrás de él.

Miley parecía no haber visto el balón y la mano parecía accidental, pero el árbitro Slavko Vincic otorgó el penalti tras una breve revisión de video.

Dembélé apuntó al ángulo inferior derecho, pero el portero Nick Pope hizo una parada brillante. Pope fue vencido a los ocho minutos cuando Vitinha curvó un disparo al mismo rincón después de ser asistido por Khvicha Kvaratskhelia en el borde del área de penalti.

Dembélé, quien anotó 35 goles en total la temporada pasada, lanzó el balón muy por encima del travesaño desde diez metros a los 40 minutos al recibir un centro desde la izquierda.

Joe Willock igualó para los visitantes en el descuento del primer tiempo y el suplente Harvey Barnes desperdició una oportunidad de ganar para los visitantes en los últimos momentos.

