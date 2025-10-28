El Cibernético revela su plan post retiro en entrevista exclusiva

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Una de las decisiones más complicadas para los deportistas de alto rendimiento es, sin duda alguna, la del retiro: una idea que requiere tiempo de meditación y planes a futuro.

Una etapa que se encuentra analizando El Cibernético, estrella de la lucha libre mexicana, quien, luego de una gran carrera en el ring, compartió recientemente su plan para seguir ligado al deporte que le ha dado todo.

En entrevista con TUDN, el esteta —que ha puesto como fecha de su retiro el año 2028— contó que se encuentra construyendo un centro de espectáculos con el que pretende asegurar su futuro al llegar el final de sus días en el pancracio.

"Estoy haciendo un centro de espectáculos, lo estamos haciendo poco a poco. Ahorita está en un 50-60 por ciento, en San Juan Teotihuacán, en las pirámides, tierra de dioses", mencionó el luchador de 50 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ciber, quien formó parte de la época dorada de Triple A, añadió que todo está pensado para que la gente pase un buen momento y viva de manera intensa cada show que se presente.

"Queremos hacer las instalaciones chingonas para que no haya queja, que sea algo chido, para rentarla para todo tipo de eventos. Yo no quiero hacer luchas, quiero rentarla para que hagan luchas", finalizó.