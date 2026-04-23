El City ya es líder de la Premier

Manchester City completó su impactante ascenso de final de temporada a la cima de la Liga Premier al vencer el miércoles 1-0 a Burnley gracias al gol madrugador de Erling Haaland, poniendo fin a la permanencia de 200 días de Arsenal en el primer puesto.

El resultado condenó a Burnley, de propiedad estadounidense, al descenso tras una temporada de regreso a la máxima categoría del futbol inglés.

Haaland recibió un pase de Jeremy Doku y definió con sutileza cuando apenas habían transcurrido cinco minutos. El City venía de derrotar 2-1 a Arsenal, victoria que transformó al equipo de Pep Guardiola como el nuevo favorito al título.

Sin embargo, con la diferencia de goles potencialmente en juego, el City podría lamentar no haberle marcado más a Burnley en Turf Moor.

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Ganar por un margen de un gol dejó a City y Arsenal empatados tanto en puntos (70) como en diferencia de goles (+37). El City lidera por el criterio de más goles anotados (66 contra 63 de Arsenal).

"No estoy frustrado, ¿por qué lo estaría?", dijo Guardiola. "Ganamos tres puntos, estamos en la cima de la liga".

Haaland y Rayan Cherki estrellaron remates en el marco y Nico O´Reilly vio cómo le atajaban un débil remate cuando tenía el arco a su merced. El City lo intentó con todo contra Burnley — un saldo final de 28 remates — en un esfuerzo inútil por una victoria más amplia.

"En este tipo de partidos, si marcas el segundo o el tercero que mereces, todo es más fluido y natural", explicó Guardiola. "Pero el objetivo principal era ganar el partido".

El City llegó a estar nueve puntos detrás de Arsenal después de empatar con West Ham el 14 de marzo. Tres victorias consecutivas, combinadas con dos derrotas seguidas de Arsenal, le dieron un vuelco a la puja por el título.