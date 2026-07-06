El Club Tercera Grande campeón
Venció a Carrera FC Siplaza en la Estelar de la Liga Tangamanga
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Club Tercera Grande se proclamó campeón de la categoría Estelar de la Liga Tangamanga al imponerse por marcador de 2 goles a 1 a Carrera FC Siplaza, en una intensa y disputada gran final celebrada en el Deportivo Ferrocarrilero.
El encuentro respondió a las expectativas de una final, con dos equipos que lucharon por el título desde el silbatazo inicial. La escuadra de Tercera Grande logró aprovechar sus oportunidades al frente para tomar ventaja en el marcador y, pese a la presión ejercida por Carrera FC Siplaza en la recta final del compromiso, consiguió mantener la diferencia para quedarse con el campeonato.
Las anotaciones de la Tercera fueron a manos de Alejandro Ortega al 30´, la segunda anotación llego antes del entretiempo al 44´ con buena anotación de Eduardo Pérez. El descuento de Siplaza llego al 60´ por Israel Martínez.
De acuerdo con la cédula arbitral, el duelo se desarrolló con alta intensidad, situación que derivó en varias amonestaciones y dos expulsiones, una por cada equipo, reflejo de la férrea disputa por el título.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con el silbatazo final, jugadores, cuerpo técnico y seguidores del Club Tercera Grande celebraron la obtención del campeonato, culminando una destacada temporada dentro de una de las ligas de mayor tradición en el fútbol amateur de San Luis Potosí.
De esta manera, el Club Tercera Grande escribe un nuevo capítulo en su historia al levantar el trofeo de campeón de la Liga Tangamanga Estelar, cerrando con éxito una campaña en la que demostró regularidad, carácter y eficacia en los momentos decisivos.
no te pierdas estas noticias
México queda fuera del Mundial 2026 tras derrota ante Inglaterra
PULSO
Inglaterra se impuso 3-2 a México en el Estadio Ciudad de México y avanzó a cuartos de final.
México recibe a Inglaterra en octavos de final con lluvia y seguridad reforzada
AP
Se implementan medidas de seguridad tras muertes en celebraciones por victoria de México sobre Ecuador.
George Russell recorta ventaja en Gran Premio Gran Bretaña
AP
Charles Leclerc sorprendió con una victoria inesperada en Silverstone, mejorando el rendimiento de Ferrari.