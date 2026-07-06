El Club Tercera Grande campeón

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El Club Tercera Grande se proclamó campeón de la categoría Estelar de la Liga Tangamanga al imponerse por marcador de 2 goles a 1 a Carrera FC Siplaza, en una intensa y disputada gran final celebrada en el Deportivo Ferrocarrilero.

El encuentro respondió a las expectativas de una final, con dos equipos que lucharon por el título desde el silbatazo inicial. La escuadra de Tercera Grande logró aprovechar sus oportunidades al frente para tomar ventaja en el marcador y, pese a la presión ejercida por Carrera FC Siplaza en la recta final del compromiso, consiguió mantener la diferencia para quedarse con el campeonato.

Las anotaciones de la Tercera fueron a manos de Alejandro Ortega al 30´, la segunda anotación llego antes del entretiempo al 44´ con buena anotación de Eduardo Pérez. El descuento de Siplaza llego al 60´ por Israel Martínez.

De acuerdo con la cédula arbitral, el duelo se desarrolló con alta intensidad, situación que derivó en varias amonestaciones y dos expulsiones, una por cada equipo, reflejo de la férrea disputa por el título.

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Con el silbatazo final, jugadores, cuerpo técnico y seguidores del Club Tercera Grande celebraron la obtención del campeonato, culminando una destacada temporada dentro de una de las ligas de mayor tradición en el fútbol amateur de San Luis Potosí.

De esta manera, el Club Tercera Grande escribe un nuevo capítulo en su historia al levantar el trofeo de campeón de la Liga Tangamanga Estelar, cerrando con éxito una campaña en la que demostró regularidad, carácter y eficacia en los momentos decisivos.