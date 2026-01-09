El Cruz Azul ya no jugará en CU

México.- Cruz Azul, dos días antes de debutar en el torneo Clausura 2026, tuvo un enorme problema por delante. Trascendió que no se renovó con la UNAM el contrato para disputar sus encuentros de local en el estadio Olímpico Universitario.

Fue el martes cuando las autoridades de la máxima casa de estudios informaron a los directivos celestes que el convenio no se extendería, situación que generó molestia por los tiempos tan apretados para buscar un nuevo inmueble para sus partidos de local.

Los cementeros contactaron a la FMF para buscar una solución.

LA MÁQUINA SE MUDA A PUEBLA

Cruz Azul cambiará de sede para este torneo Clausura 2026. Luego de no llegar a un acuerdo para mantenerse como local en el estadio Olímpico Universitario, La Máquina realizará una nueva mudanza.

Los celestes solicitaron su cambio de casa este día para jugar sus partidos en el estadio Cuauhtémoc, casa del Puebla, así lo confirmó la Liga MX mediante un comunicado.

La modificación se encuentra sustentada en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, el cual establece los requisitos aplicables para este tipo de solicitudes, "mismos que fueron debidamente cubiertos por el Club Cruz Azul", enfatizó la Liga MX.

"La Liga MX autoriza al Club el cambio de estadio para sus partidos como local en el Torneo Clausura 2026", informó el organismo en su escrito.

"Derivado de esta modificación, el partido correspondiente a la Jornada 2, Cruz Azul vs. Atlas, se llevará a cabo el miércoles 14 de enero a las 17 horas en el Estadio Cuauhtémoc", agregaron.