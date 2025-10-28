El Hijo del Santo se despide de la lucha libre con su máscara intacta
Tras 43 años en la lucha libre, El Hijo del Santo anuncia su último combate y su retiro como profesional.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Después de 43 años de lucha libre, un enorme legado y mucha pasión, El Hijo del Santo ha decidido cerrar su carrera como luchador profesional.
Una decisión complicada para el esteta, quien, tras anunciar su último combate como profesional el próximo 13 de diciembre en la Ciudad de México, no pudo ocultar su tristeza por decirle adiós a lo que más ama.
Con voz entrecortada, el "Enmascarado de Plata" dejó en claro que su partida es para cerrar el capítulo como ídolo, con dignidad y con su máscara intacta.
"Es la lucha más difícil de mi vida. Decir adiós a lo que más amo. No me retiro por perder la pasión, lo hago para cerrar mi historia con dignidad y la máscara intacta. Es el combate que ningún luchador puede evitar: el paso del tiempo. La lucha libre me dio una razón para vivir; despedirme de ella duele", mencionó.
El legendario personaje, quien reconoció como su rival más fuerte al "Perro Aguayo", recalcó que, tras más de cuatro décadas, no deja ningún sueño sin cumplir.
"Pude luchar en las mejores empresas de México y del mundo. Gané cabelleras, máscaras y cinturones. Créanme que no hay nada que quedara pendiente. Todos los sueños que he tenido como deportista se han logrado, y ahora que me despido, no puedo pedir más", finalizó.
