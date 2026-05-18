El Lille asegura su lugar en Champions

El Lille terminó la temporada de la Ligue 1 en el tercer puesto para asegurarse un cupo en la Liga de Campeones de la próxima temporada pese a perder 2-0 en casa ante Auxerre en la última jornada, y el ya coronado campeón francés Paris Saint-Germain cerró su campaña doméstica con una nota pobre.

Tres clubes —Lille, Lyon y Rennes— tenían posibilidades de terminar terceros y unirse al campeón PSG y al subcampeón Lens en la principal competición de clubes de Europa. Pero ninguno del trío logró ganar, y Lille se quedó con el codiciado lugar, al terminar un punto por encima de Lyon, que irá a la fase de clasificación de la máxima categoría de Europa.

El delantero maliense Lassine Sinayoko marcó un doblete para Auxerre, asegurando que su equipo se mantuviera en la máxima categoría y evitara el repechaje por el descenso.

Las esperanzas del Lyon de terminar tercero se desvanecieron rápidamente, ya que el equipo de Paulo Fonseca perdía por tres goles antes del descanso en casa contra Lens. Florian Thauvin añadió otro tanto en la segunda mitad para sellar la victoria 4-0 de los visitantes.

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Mientras, el Marsella venció 3-1 al Rennes con goles de Pierre-Emile Höjbjerg, Amine Gouiri y Pierre-Emerick Aubameyang. Esteban Lepaul, máximo goleador de la liga, recortó la diferencia con su 21er gol de la temporada.

La victoria elevó a Marsella al quinto puesto —igualado en puntos con Rennes pero con mejor diferencia de goles— y lo metió en la Europa League.

En París, el PSG, que el miércoles aseguró su 14º título de liga, hizo el corto viaje para enfrentar a su vecino Paris FC para concluir su temporada doméstica con una derrota 2-1.