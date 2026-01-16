El mexicano Jémez se integra al West Ham
Londres.- El West Ham United confirmó este jueves el fichaje de Paco Jémez como asistente de Nuno Espirito Santo.
Jémez, que tiene pasado como futbolista, empezó a entrenar en 2007 y su mejor etapa fueron los cinco años que estuvo en el Rayo Vallecano, además de haber pasado por México e Irán.
En el West Ham se incorporará al cuerpo técnico de Nuno Espirito Santo, que fue contratado por los londinenses tras ser despedido del Nottingham Forest por discrepancias con la directiva.
Jémez se va a encontrar un West Ham en puestos de descenso, a siete puntos de la salvación, y que no gana en Premier League desde el pasado ocho de noviembre, en la undécima jornada. Pese a la situación de presión que vive Espirito Santo, esta contratación supone una muestra de confianza por parte de la directiva.
El despido del técnico portugués fue rumoreado después de la última derrota en casa contra el Nottingham Forest, aunque los ánimos se han calmado después de la victoria en la FA Cup contra el Queens Park Rangers gracias a un gol del argentino Taty Castellanos en la prórroga.
