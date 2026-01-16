logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El mexicano Jémez se integra al West Ham

Por EFE

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
El mexicano Jémez se integra al West Ham

Londres.- El West Ham United confirmó este jueves el fichaje de Paco Jémez como asistente de Nuno Espirito Santo.

Jémez, que tiene pasado como futbolista, empezó a entrenar en 2007 y su mejor etapa fueron los cinco años que estuvo en el Rayo Vallecano, además de haber pasado por México e Irán.

En el West Ham se incorporará al cuerpo técnico de Nuno Espirito Santo, que fue contratado por los londinenses tras ser despedido del Nottingham Forest por discrepancias con la directiva.

Jémez se va a encontrar un West Ham en puestos de descenso, a siete puntos de la salvación, y que no gana en Premier League desde el pasado ocho de noviembre, en la undécima jornada. Pese a la situación de presión que vive Espirito Santo, esta contratación supone una muestra de confianza por parte de la directiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El despido del técnico portugués fue rumoreado después de la última derrota en casa contra el Nottingham Forest, aunque los ánimos se han calmado después de la victoria en la FA Cup contra el Queens Park Rangers gracias a un gol del argentino Taty Castellanos en la prórroga.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pistons de Detroit sorprenden a los Suns de Phoenix con emocionante victoria
Pistons de Detroit sorprenden a los Suns de Phoenix con emocionante victoria

Pistons de Detroit sorprenden a los Suns de Phoenix con emocionante victoria

SLP

AP

Duncan Robinson y Jalen Duren se destacan en la victoria de los Pistons de Detroit sobre los Suns de Phoenix en un encuentro lleno de emociones.

Canelo Álvarez anuncia su retorno al boxeo con un evento México contra el mundo
Canelo Álvarez anuncia su retorno al boxeo con un evento México contra el mundo

Canelo Álvarez anuncia su retorno al boxeo con un evento 'México contra el mundo'

SLP

El Universal

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez ha confirmado su regreso al ring para el 12 de septiembre en una pelea en Arabia Saudita.

Los 5 partidos con mayor demanda para la Copa del Mundo 2026
Los 5 partidos con mayor demanda para la Copa del Mundo 2026

Los 5 partidos con mayor demanda para la Copa del Mundo 2026

SLP

El Universal

El encuentro entre Colombia y Portugal destaca como el más solicitado en la venta de boletos para el Mundial 2026.

Empate agónico del Union de Berlín frente al Augsburgo
Empate agónico del Union de Berlín frente al Augsburgo

Empate agónico del Union de Berlín frente al Augsburgo

SLP

AP

Marin Ljubicic anotó en el tiempo de descuento para rescatar un empate 1-1 del Union de Berlín ante el Augsburgo en la Bundesliga, en un partido marcado por la interrupción de aficionados.