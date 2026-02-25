El Olympiacos no culmina remontada
El Bayer Leverkusen empató 0-0 este martes ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar y se bastó del triunfo a domicilio de la ida para avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones.
Los griegos, con más propósitos que hechos, confiaron en asfixiar a los locales con su presión arriba, pero echaron en falta ocasiones claras para poder soñar con una difícil remontada en el BayArena.
Patrik Schick, el gran protagonista en Atenas tras marcar un doblete, acarició de cabeza el primero cuando sólo habían pasados cuatro minutos. La adelantada línea defensiva helena, en campo contrario cuando el balón era del Leverkusen, sufrió para controlar los desmarques a la espalda del checo, que avisó de nuevo minutos más tarde con una imprecisa vaselina sobre el meta Konstantinos Tzolakis.
Ofensivamente, los griegos buscaron siempre crear ventajas desde el flanco derecho con la dupla Rodinei-Gelson Martins, aunque estuvieron muy faltos de colmillo. Con la presión como principal argumento, el Olympiacos se repuso a la falta de ocasiones -cero en la primera mitad- y trató de provocar el error en la zaga local para encontrar la vía más rápida al gol.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Atlético de Madrid avanza a octavos con triplete de Sorloth
AP
Diego Simeone destacó la importancia de avanzar y la determinación del equipo en el partido.
Atlético de Madrid y Newcastle también avanzan en Europa
AP
El equipo noruego sorprendió al vencer 2-1 en San Siro y lograr un global 5-2 ante el Inter.
Televisa anuncia a Miguel Herrera como nuevo comentarista deportivo
El Universal
Miguel Herrera se integra al panel de TUDN y Televisa para la cobertura del Mundial 2026.