logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El Olympiacos no culmina remontada

Por EFE

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
El Olympiacos no culmina remontada

El Bayer Leverkusen empató 0-0 este martes ante el Olympiacos de José Luis Mendilibar y se bastó del triunfo a domicilio de la ida para avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Los griegos, con más propósitos que hechos, confiaron en asfixiar a los locales con su presión arriba, pero echaron en falta ocasiones claras para poder soñar con una difícil remontada en el BayArena.

Patrik Schick, el gran protagonista en Atenas tras marcar un doblete, acarició de cabeza el primero cuando sólo habían pasados cuatro minutos. La adelantada línea defensiva helena, en campo contrario cuando el balón era del Leverkusen, sufrió para controlar los desmarques a la espalda del checo, que avisó de nuevo minutos más tarde con una imprecisa vaselina sobre el meta Konstantinos Tzolakis.

Ofensivamente, los griegos buscaron siempre crear ventajas desde el flanco derecho con la dupla Rodinei-Gelson Martins, aunque estuvieron muy faltos de colmillo. Con la presión como principal argumento, el Olympiacos se repuso a la falta de ocasiones -cero en la primera mitad- y trató de provocar el error en la zaga local para encontrar la vía más rápida al gol.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atlético de Madrid avanza a octavos con triplete de Sorloth
Atlético de Madrid avanza a octavos con triplete de Sorloth

Atlético de Madrid avanza a octavos con triplete de Sorloth

SLP

AP

Diego Simeone destacó la importancia de avanzar y la determinación del equipo en el partido.

Atlético de Madrid y Newcastle también avanzan en Europa
Atlético de Madrid y Newcastle también avanzan en Europa

Atlético de Madrid y Newcastle también avanzan en Europa

SLP

AP

El equipo noruego sorprendió al vencer 2-1 en San Siro y lograr un global 5-2 ante el Inter.

Televisa anuncia a Miguel Herrera como nuevo comentarista deportivo
Televisa anuncia a Miguel Herrera como nuevo comentarista deportivo

Televisa anuncia a Miguel Herrera como nuevo comentarista deportivo

SLP

El Universal

Miguel Herrera se integra al panel de TUDN y Televisa para la cobertura del Mundial 2026.

Televisa ficha a Miguel Herrera como comentarista en partido México-Islandia
Televisa ficha a Miguel Herrera como comentarista en partido México-Islandia

Televisa ficha a Miguel Herrera como comentarista en partido México-Islandia

SLP

El Universal

El ex técnico del América se une a Televisa y TUDN para cubrir el futbol mexicano y el Mundial.